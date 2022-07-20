Eda Ece ve baskebolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in aşk dolu bol su şakalı tatili! Buğrahan Eda'yı suya attı
Magazin dünyasının bir dargın bir barışık çifti Eda Ece ile Buğrahan Tunceer'in aşk dolu Marmaris tatilinden görüntüleri kameralara böyle yansıdı... Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer zaman zaman ayrılık ve Eda Ece'nin Tuncer'i takipten çıkması haberleriyle gündeme geliyor. Ünlü çift önceki gün Muğla'nın Marmaris ilçesine tekne tatilinde görüntülendi. Yanlarında basketbolcu Melih Mahmutoğlu ve eşi de vardı.
20.07.2022 10:08 - Son Güncelleme: 20.07.2022 10:08