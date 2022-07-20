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Haberler Magazin Eda Ece ve baskebolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in aşk dolu bol su şakalı tatili! Buğrahan Eda'yı suya attı

Eda Ece ve baskebolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in aşk dolu bol su şakalı tatili! Buğrahan Eda'yı suya attı

Magazin dünyasının bir dargın bir barışık çifti Eda Ece ile Buğrahan Tunceer'in aşk dolu Marmaris tatilinden görüntüleri kameralara böyle yansıdı... Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer zaman zaman ayrılık ve Eda Ece'nin Tuncer'i takipten çıkması haberleriyle gündeme geliyor. Ünlü çift önceki gün Muğla'nın Marmaris ilçesine tekne tatilinde görüntülendi. Yanlarında basketbolcu Melih Mahmutoğlu ve eşi de vardı.

20.07.2022 10:08 - Son Güncelleme: 20.07.2022 10:08
Eda Ece ve baskebolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’in aşk dolu bol su şakalı tatili! Buğrahan Eda’yı suya attı

Eda Ece ile milli Buğrahan basketbolcu Tuncer 3 yıldır aşk yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eda Ece ve baskebolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’in aşk dolu bol su şakalı tatili! Buğrahan Eda’yı suya attı

Yoğun bir çalışma döneminin ardından tatile çıkan çift rotalarını Marmaris'e çevirdi. Arkadaşlarıyla tekne kiralayıp koy koy geziyorlar.

Eda Ece ve baskebolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’in aşk dolu bol su şakalı tatili! Buğrahan Eda’yı suya attı

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer önceki gün denize girerken görüntülendi. Keyiflerine diyecek yoktu.

Eda Ece ve baskebolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’in aşk dolu bol su şakalı tatili! Buğrahan Eda’yı suya attı

DENİZDE ŞAKALAŞTILAR
Eda Ece önce motorlu yüzme aracı 'seabob' ile sularda serin tur attı.

Eda Ece ve baskebolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’in aşk dolu bol su şakalı tatili! Buğrahan Eda’yı suya attı

Sonra sevgilisi aracı kullanırken onun sırtına tutundu.

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