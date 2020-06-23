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Eda Ece siyah bikinisiyle teknede fena yakalandı! Yeni yaşını kutlayan Eda Ece sevgilisiyle...

Eda Ece doğal tavırları ve sade görünümü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Güzelliğinin yanısıra başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken oyuncu Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer ile soluğu Bodrum'da aldı. Yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile kısa bir ayrılık yaşamıştı. İşte ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ikilisi, mavi tura çıktı. Teknede siyah bikinisiyle görüntülenen Eda Ece'nin yaşından boyuna hakkında her şey merak konusu oldu.

23.06.2020 12:57 - Son Güncelleme: 23.06.2020 13:14
Eda Ece siyah bikinisiyle teknede fena yakalandı! Yeni yaşını kutlayan Eda Ece sevgilisiyle...

Normalleşme süreciyle birlikte oteller açıldı, ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde aldı. Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer de sezonu geçtiğimiz gün açtı. Sevgililer tatil tercihlerini Bodrum'dan yana kullandı.

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Eda Ece siyah bikinisiyle teknede fena yakalandı! Yeni yaşını kutlayan Eda Ece sevgilisiyle...

Önceki gün yakın arkadaşları ile yeni yaşını kutlayan Eda Ece, siyah bikinisi ile fena yakalandı.

Eda Ece siyah bikinisiyle teknede fena yakalandı! Yeni yaşını kutlayan Eda Ece sevgilisiyle...

Doğal güzelliği ile dikkat çeken Eda Ece, Posta'nın haberine göre Cennet Koyu'nda demirleyen tekneden sürekli suya atladı.

Eda Ece siyah bikinisiyle teknede fena yakalandı! Yeni yaşını kutlayan Eda Ece sevgilisiyle...

Eda Ece, karantinadan çıkmış olmasına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çekti.

Eda Ece siyah bikinisiyle teknede fena yakalandı! Yeni yaşını kutlayan Eda Ece sevgilisiyle...

Güzel oyuncu, önceki gün Instagram hesabından doğum gününe özel duygusal bir mesaj yayınlamıştı.

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