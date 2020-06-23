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Eda Ece siyah bikinisiyle teknede fena yakalandı! Yeni yaşını kutlayan Eda Ece sevgilisiyle...

Eda Ece doğal tavırları ve sade görünümü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Güzelliğinin yanısıra başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken oyuncu Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer ile soluğu Bodrum'da aldı. Yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile kısa bir ayrılık yaşamıştı. İşte ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ikilisi, mavi tura çıktı. Teknede siyah bikinisiyle görüntülenen Eda Ece'nin yaşından boyuna hakkında her şey merak konusu oldu.

23.06.2020 12:57 - Son Güncelleme: 23.06.2020 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





