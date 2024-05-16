Eda Ece “minnoşum” dediği minik kızıyla ev hallerini yayınladı! Buğrahan Tuncer’in eşi ve kızına bakın: Çok tatlı çok doğalsınız...

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Eda Ece kızının doğduğunu sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: "Mina İpek 04.04.2024 Mina'mız ay sonunu bekleyemedi aniden gelmeye karar verdi, kendisine çok özel bir gün de seçmiş oldu. Arayan soran yazan herkese çok teşekkür ederiz. Bu postu koymam bile 15 günümü aldı, artık 1 dakika boşum yok ama o her şeye değer. Ben şimdilik paralel evrendeyim, tekrar görüşene kadar hepinizi öpüyorum, güzel dileklerinize tekrar teşekkür ederiz en büyük mutluluklar sizin olsun!"