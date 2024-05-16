Eda Ece “minnoşum” dediği minik kızıyla ev hallerini yayınladı! Buğrahan Tuncer’in eşi ve kızına bakın: Çok tatlı çok doğalsınız...

Basketbolcu Buğrahan Tuncer mutlu bir evlilik sürdüren Eda Ece, geçen nisan ayında kızı Mina'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Çiçeği burnunda anne Eda Ece, son günlerde ise sosyal medya hesabında minik kızına sık sık yer verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ece, son olarak kızıyla ev hallerini yayınladı. Ünlü oyuncunun "Mina'mmm minnoşumla günler böyle geçiyor" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Eda Ece'nin o paylaşımı...
Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçen yıl haziran ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Eda Ece, 4 Nisan'da Mina İpek adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.
Eda Ece kızının doğduğunu sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: "Mina İpek 04.04.2024 Mina'mız ay sonunu bekleyemedi aniden gelmeye karar verdi, kendisine çok özel bir gün de seçmiş oldu. Arayan soran yazan herkese çok teşekkür ederiz. Bu postu koymam bile 15 günümü aldı, artık 1 dakika boşum yok ama o her şeye değer. Ben şimdilik paralel evrendeyim, tekrar görüşene kadar hepinizi öpüyorum, güzel dileklerinize tekrar teşekkür ederiz en büyük mutluluklar sizin olsun!"
İLK AİLE POZU!
Anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, geçen günlerde kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı.