Eda Ece gelin oluyor! "Evliliğe doydum 9 kez evlendim" diyen Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in düğün detayları belli oldu gelinlik...
Güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer muradına eriyor... Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. Şimdi de düğüne dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
20.03.2023 08:43 - Son Güncelleme: 20.03.2023 08:43
Depremzedeler için düzenlenen ortak yayına makyajsız haliyle katılan ve çok konuşulan Eda Ece ile 5 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi belli olmuştu.
Ünlü oyuncu Eda Ece ve Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yıldızı Buğrahan Tuncer'in düğün hazırlıkları son sürat devam ediyor. 20 Haziran'da nikâh masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları da belli olmaya başladı.
Klas ve samimi bir düğün planlayan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in konukları arasında televizyon dünyası ve spor camiası da olacak.