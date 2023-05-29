Eda Ece 'düğün tarihim yanlış biliniyor' dedi açıkladı meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi...
Eda Ece 'düğün tarihim yanlış biliniyor' dedi açıkladı. Meğer gerçek bambaşkaymış! Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. 20 Haziran'da nikah masasına oturacağı iddia edilen Eda Ece, meğer o tarihte doğum gününü kutlayacakmış. Peki Eda Ece ne zaman evleniyor? İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi...
29.05.2023 16:22 - Son Güncelleme: 29.05.2023 16:32
Eda Ece 'düğün tarihim yanlış biliniyor' dedi açıkladı meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi...
Ünlü oyuncu Eda Ece, yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber. Çift, Haziran ayında muradına eriyor.