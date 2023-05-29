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Haberler Magazin Eda Ece 'düğün tarihim yanlış biliniyor' dedi açıkladı meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi...

Eda Ece 'düğün tarihim yanlış biliniyor' dedi açıkladı meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi...

Eda Ece 'düğün tarihim yanlış biliniyor' dedi açıkladı. Meğer gerçek bambaşkaymış! Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. 20 Haziran'da nikah masasına oturacağı iddia edilen Eda Ece, meğer o tarihte doğum gününü kutlayacakmış. Peki Eda Ece ne zaman evleniyor? İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi...

29.05.2023 16:22 - Son Güncelleme: 29.05.2023 16:32
Eda Ece ’düğün tarihim yanlış biliniyor’ dedi açıkladı meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’in nikah tarihi...

Eda Ece 'düğün tarihim yanlış biliniyor' dedi açıkladı meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi...

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Eda Ece ’düğün tarihim yanlış biliniyor’ dedi açıkladı meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’in nikah tarihi...

Ünlü oyuncu Eda Ece, yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber. Çift, Haziran ayında muradına eriyor.

Eda Ece ’düğün tarihim yanlış biliniyor’ dedi açıkladı meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’in nikah tarihi...

Magazin dünyasının bir dargın bir barışık çifti Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer sonunda nikah masasına oturuyor. Eda Ece ile 5 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi belli olmuştu.

Eda Ece ’düğün tarihim yanlış biliniyor’ dedi açıkladı meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’in nikah tarihi...

20 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddia edilen çift, aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı.

Eda Ece ’düğün tarihim yanlış biliniyor’ dedi açıkladı meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’in nikah tarihi...

Ece nişan kombiniyle beğeni toplarken sosyal medyada "Kuğu gibi" yorumları yapılmıştı.

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