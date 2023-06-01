Eda Ece anne olacak! İmzayı attıktan sonra mesleği bırakıyor mu? Buğrahan Tuncer ile evlilik arifesindeki Eda Ece sarı saçından vazgeçmişti
Eda Ece anne olacak! İmzayı attıktan sonra mesleği bırakıyor mu? Buğrahan Tuncer ile evlilik arifesindeki Eda Ece sarı saçından vazgeçmişti... Yeni imajıyla gündeme bomba gibi düşen Eda Ece bir başka iddia ile gündeme geldi. Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli oldu. Eda Ece'nin çocuk için mesleği bırakma kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
01.06.2023 09:41 - Son Güncelleme: 01.06.2023 09:46
MESLEĞİ BIRAKIYOR MU?
Eda Ece anne olacak! Buğrahan Tuncer ile evlilik arifesindeki Eda Ece sarı saçından vazgeçmişti... İmaj değişikliğine giden Eda Ece hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü oyuncu Eda Ece, yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber. Çift, Haziran ayında muradına eriyor.
Düğün öncesi sarı saçından vazgeçen Eda Ece yeni imajıyla dikkat çekmişti. Ancak Ece hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.