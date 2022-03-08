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Haberler Magazin Ecem Uzun'un en mutlu günü! Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki Ecem'in düğün tarihi belli oldu! İşte nişandan kareler...

Ecem Uzun'un en mutlu günü! Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki Ecem'in düğün tarihi belli oldu! İşte nişandan kareler...

Ecem Uzun'un en mutlu günü! Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki Ecem'in düğün tarihi belli oldu! Birbirine çok yakıştırılan Deniz Şeremetli ile Ecem Uzun çifti, 2 ay önce anneleri bir araya getirmişti. Ekranlarda büyüyen başarılı oyuncu Ecem Uzun, 6 Mart Pazar günü evde düzenlenen sade bir törenle sevgilisi Deniz Şeremetli ile nişanlandı. Bu gelişme Ecem'in hayranlarını sevindirirken düğün tarihi de merak konusu oldu. Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan'dan Ecem Uzun'un nişanına ait çok özel görüntüler...

08.03.2022 09:51 - Son Güncelleme: 08.03.2022 10:48
Ecem Uzun’un en mutlu günü! Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki Ecem’in düğün tarihi belli oldu! İşte nişandan kareler...

ECEM'İN EN MUTLU GÜNÜ!

Küçük Sırlar', 'Şeref Bey', 'Pulsar' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok dizide rol alan ve ekranlarda büyüyen başarılı oyuncu Ecem Uzun bir süre önce Deniz Şeremetli ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Ecem Uzun’un en mutlu günü! Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki Ecem’in düğün tarihi belli oldu! İşte nişandan kareler...

Evlilik kararı alan sevgililer ilk adımı attı. Pazar akşamı evlerinde gerçekleştiren sade bir törenle nişanlanan ikiliye 'tebrikler' mesajı yağdı

Ecem Uzun’un en mutlu günü! Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki Ecem’in düğün tarihi belli oldu! İşte nişandan kareler...

Ecem Uzun ile müstakbel eşi Deniz Şeremetli pastayı birlikte kesti.

Ecem Uzun’un en mutlu günü! Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki Ecem’in düğün tarihi belli oldu! İşte nişandan kareler...

Ecem ile Deniz'in nikahı kısmetse bu yaz gerçekleşecek.

Ecem Uzun’un en mutlu günü! Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki Ecem’in düğün tarihi belli oldu! İşte nişandan kareler...

Ablası ve bir erkek kardeşi olan Ecem Uzun'dan gelen güzel haber hayranlarını sevindirdi.

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