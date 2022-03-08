Ecem Uzun’un en mutlu günü! Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki Ecem’in düğün tarihi belli oldu! İşte nişandan kareler...

ECEM'İN EN MUTLU GÜNÜ!

Küçük Sırlar', 'Şeref Bey', 'Pulsar' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok dizide rol alan ve ekranlarda büyüyen başarılı oyuncu Ecem Uzun bir süre önce Deniz Şeremetli ile aşk yaşamaya başlamıştı.