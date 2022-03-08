Ecem Uzun'un en mutlu günü! Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki Ecem'in düğün tarihi belli oldu! İşte nişandan kareler...
Ecem Uzun'un en mutlu günü! Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki Ecem'in düğün tarihi belli oldu! Birbirine çok yakıştırılan Deniz Şeremetli ile Ecem Uzun çifti, 2 ay önce anneleri bir araya getirmişti. Ekranlarda büyüyen başarılı oyuncu Ecem Uzun, 6 Mart Pazar günü evde düzenlenen sade bir törenle sevgilisi Deniz Şeremetli ile nişanlandı. Bu gelişme Ecem'in hayranlarını sevindirirken düğün tarihi de merak konusu oldu. Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan'dan Ecem Uzun'un nişanına ait çok özel görüntüler...
08.03.2022 09:51 - Son Güncelleme: 08.03.2022 10:48
ECEM'İN EN MUTLU GÜNÜ!
Küçük Sırlar', 'Şeref Bey', 'Pulsar' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok dizide rol alan ve ekranlarda büyüyen başarılı oyuncu Ecem Uzun bir süre önce Deniz Şeremetli ile aşk yaşamaya başlamıştı.