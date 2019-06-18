Ececan Gümeci'nin son hali şaşırttı! Alemin Kralı'nın Nihale'si olarak tanınmıştı...
Kariyerinde en çok ATV ekranlarında yayınlanan Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Nihale karakteri ile tanınan Ececan Gümeci, daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. Tiyatro ve sinema oyuncusu Aykut Ünal ile hayatnı birleştiren Ececan Gümeci, geçtiğimiz yıl anne oldu. "Alemin Kıralı" dizisinde Nihale karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte Ececan Gümeci'nin son hali.
18.06.2019 11:08
- Son Güncelleme: 18.06.2019 12:35
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