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Haberler Magazin Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişandan ilk kareler geldi! Müstakbel eşi bakın kim! Yargı’nın İnci’si, Aşk 101’in Elif’iydi...

Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişandan ilk kareler geldi! Müstakbel eşi bakın kim! Yargı’nın İnci’si, Aşk 101’in Elif’iydi...

Yargı ve Aşk 101 gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ece Yüksel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü oyuncu, törenden kareler yayınlayarak nişanlandığını duyurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Yüksel'in romantik notu dikkat çekti. İşte Ece Yüksel'in binlerce beğeni alan o paylaşımı...

22.06.2022 23:33 - Son Güncelleme: 22.06.2022 23:33
Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişandan ilk kareler geldi! Müstakbel eşi bakın kim! Yargı’nın İnci’si, Aşk 101’in Elif’iydi...

Yargı dizisinde ise hayat verdiği İnci karakteriyle tanınan Ece Yüksel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişandan ilk kareler geldi! Müstakbel eşi bakın kim! Yargı’nın İnci’si, Aşk 101’in Elif’iydi...

Evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü oyuncu, törenden kareler yayınlayarak nişanlandığını duyurdu.

Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişandan ilk kareler geldi! Müstakbel eşi bakın kim! Yargı’nın İnci’si, Aşk 101’in Elif’iydi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Yüksel'in romantik notu dikkat çekti.

Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişandan ilk kareler geldi! Müstakbel eşi bakın kim! Yargı’nın İnci’si, Aşk 101’in Elif’iydi...

Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafların altına, "4 Haziran'da nişanlandık. Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişandan ilk kareler geldi! Müstakbel eşi bakın kim! Yargı’nın İnci’si, Aşk 101’in Elif’iydi...

Genç oyuncunun sevenleri ise paylaşıma yaptıkları yorumlarla ünlü çifte 'mutluluklar' diledi.

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