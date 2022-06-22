Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişandan ilk kareler geldi! Müstakbel eşi bakın kim! Yargı’nın İnci’si, Aşk 101’in Elif’iydi...

Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafların altına, "4 Haziran'da nişanlandık. Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.