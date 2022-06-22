Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişandan ilk kareler geldi! Müstakbel eşi bakın kim! Yargı’nın İnci’si, Aşk 101’in Elif’iydi...
Yargı ve Aşk 101 gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ece Yüksel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü oyuncu, törenden kareler yayınlayarak nişanlandığını duyurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Yüksel'in romantik notu dikkat çekti. İşte Ece Yüksel'in binlerce beğeni alan o paylaşımı...
22.06.2022 23:33 - Son Güncelleme: 22.06.2022 23:33
Yargı dizisinde ise hayat verdiği İnci karakteriyle tanınan Ece Yüksel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.