Ece Yüksel bakın kaç yaşındaymış! Duyanın ağzı açık kaldı! Çocukluk aşkıyla evlenen Ece meğer göründüğü gibi değilmiş...
Ece Yüksel bakın kaç yaşındaymış! Duyanın ağzı açık kaldı! Yargı ve Aşk 101 dizileriyle tanınan Ece Yüksel, çocukluk aşkı Martin Wevers ile aile arasında yapılan sade bir törenle nikah masasına oturdu. Müjdeli haberin ardından gündem olan ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yüksel hakkında en çok "Ece Yüksel kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ece Yüksel kaç yaşındaymış...
05.08.2022 19:34 - Son Güncelleme: 05.08.2022 19:34
Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Ece Yüksel, çocukluk aşkı Martin Wevers ile dünyaevine girdi.
Müjdeli haberle birlikte magazin gündemine bomba gibi düşen Ece Yüksel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Yüksel hakkında en çok "Ece Yüksel kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.