Ece Yaşar’ın yaşını duyanlar şoke oldu! Herkes genç zannediyordu Annemizi Saklarken dizisinin Derya’sı meğer...

Çukur dizisiyle tanınan güzel oyuncu Ece Yaşar diziden ayrıldıktan sonra bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Star TV'de yayınlanmaya başlanan Annemizi Saklarken dizisinde rol almaya başladı. Çukur'daki başarılı oyunculuğu ile beğenilen Yaşar yeni dizisinde de adından bahsettirmeyi hedefliyor. İlk bölümü 8 Aralık'ta yayınlanacak dizinin heyecanını yaşayan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından da hayranlarıyla heyecanını paylaştı. Tanıtımı büyük ses getiren dizi ile yeniden konuşulmaya başlanan Ece Yaşar'ın yaşı gündeme geldi. Yaşar'ın yaşını duyanlar şoke oldu. Herkes genç zannediyordu. Annemizi Saklarken dizisinin Derya'sı meğer...