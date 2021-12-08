Ece Yaşar'ın yaşını duyanlar şoke oldu! Herkes genç zannediyordu Annemizi Saklarken dizisinin Derya'sı meğer...
Ay Yapım'ın ses getiren projesi Çukur'da ünlenen Ece Yaşar, Annemizi Saklarken dizisinde Derya Güven rolü ile izleyici karşısına geçmeye başladı. Star TV'de yayın hayatına başlayan dizide başrolde de Hande Doğandemir ve Kutsi yer alıyor. Çuku'un Karaca'sı Ece Yaşar'ı Annemizi Saklarken dizisinde görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Star TV'nin yeni dizisinde mücadeleci, annesine ve kardeşlerine annelik yapan Derya Güven karakterini canlandıran başarılı oyuncunun yaşı gündem oldu.
Çukur dizisiyle tanınan güzel oyuncu Ece Yaşar diziden ayrıldıktan sonra bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Star TV'de yayınlanmaya başlanan Annemizi Saklarken dizisinde rol almaya başladı. Çukur'daki başarılı oyunculuğu ile beğenilen Yaşar yeni dizisinde de adından bahsettirmeyi hedefliyor. İlk bölümü 8 Aralık'ta yayınlanacak dizinin heyecanını yaşayan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından da hayranlarıyla heyecanını paylaştı. Tanıtımı büyük ses getiren dizi ile yeniden konuşulmaya başlanan Ece Yaşar'ın yaşı gündeme geldi. Yaşar'ın yaşını duyanlar şoke oldu. Herkes genç zannediyordu. Annemizi Saklarken dizisinin Derya'sı meğer...
İNSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI!
Hande Doğandemir, Kutsi, Hatice Aslan gibi başarılı oyuncular ile aynı seti paylaşan Ece Yaşar, Annemizi Saklarken dizisinin 1. bölümünün yayınlanmasına az bir süre kala İnstagram hesabından heyecanını sevenleriyle paylaştı.
Çukur dizisinden sonra Annemizi Saklarken dizisi ile yeniden gündeme gelen sevilen oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkına uğradı.