Ece Uslu sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyal medyada aşkını haykırdı herkes onu konuştu

Ece Uslu sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyal medyada aşkını haykırdı… Ünlü oyuncu Ece Uslu, yaz aylarının gelmesiyle soluğu Maldivlerde aldı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. Uslu'nun Instagram'da yayınladığı son karelerle Alp Tuğhan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle pozlarını kalp emojileriyle yayınladı. İşte Ece Ulu'nun o paylaşımları…

12.06.2021 23:06 - Son Güncelleme: 12.06.2021 23:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





