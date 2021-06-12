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Ece Uslu sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyal medyada aşkını haykırdı herkes onu konuştu

Ece Uslu sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyal medyada aşkını haykırdı… Ünlü oyuncu Ece Uslu, yaz aylarının gelmesiyle soluğu Maldivlerde aldı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. Uslu'nun Instagram'da yayınladığı son karelerle Alp Tuğhan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle pozlarını kalp emojileriyle yayınladı. İşte Ece Ulu'nun o paylaşımları…

12.06.2021 23:06 - Son Güncelleme: 12.06.2021 23:06
Ece Uslu sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyal medyada aşkını haykırdı herkes onu konuştu

Oyuncu Ece Uslu, yaz sezonunun gelmesiyle soluğu Maldivler'de aldı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

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Ece Uslu sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyal medyada aşkını haykırdı herkes onu konuştu

Uslu'nun son yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Oyuncu, Alp Tuğhan ile verdiği tatil pozlarını Instagram hesabında kalp emojisiyle paylaştı.

Ece Uslu sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyal medyada aşkını haykırdı herkes onu konuştu

Öte yandan Uslu, Alp Tuğhan'ın kendisiyle yaptığı paylaşımları da Instagram hesabında yayınladı.

Ece Uslu sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyal medyada aşkını haykırdı herkes onu konuştu

İşte başta Ece Uslu olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…

Ece Uslu sevgilisi bakın kim çıktı! Sosyal medyada aşkını haykırdı herkes onu konuştu

MELİS İŞİTEN