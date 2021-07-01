Ece Uslu paylaştı sosyal medya çalkalandı! 46’lık oyuncu siyah bikinisiyle poz verdi en doğal haline övgü yağdı
Ece Uslu paylaştı sosyal medya çalkalandı! 46'lık oyuncu siyah bikinisiyle şov yaptı… Uzun süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Uslu, Alaçatı tatilinde verdiği siyah bikinili pozunu Instagram sayfasında 'tbt' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. 46 yaşındaki oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekerken makyajsız, doğal haliyle takipçilerinden tam not aldı. İşte Ece Uslu'nun sosyal medyayı sallayan tatil pozu…
01.07.2021 19:26
- Son Güncelleme: 01.07.2021 19:26
Uzun süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Oyuncu, 2019 yazında siyah bikinisiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyucunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
46 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Ece Uslu için "Genç kızlara taş çıkarır", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yaptı.
Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncunun doğal haline de övgü yağdı. Takipçileri, "Doğal güzel", "Her halinle çok güzelsin" yorumunda bulundu.
İşte Ece Uslu'nun tatil pozu başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız pozları…