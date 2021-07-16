Ece Uslu hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Tatil pozları ile sosyal medyayı sallayan oyuncu bakın kaç yaşında çıktı...
Tatil sezonunu Maldivler'de açan ve buradan yaptığı paylaşımlarla Alp Tuğhan ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Ece Uslu, şimdilerde Çeşme'de denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında tatil pozlarını da yayınlamayı ihmal etmiyor. Bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, fit hali ile takipçilerinden tam not alıyor. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Uslu'nun yaşı ise çok sayıda internet kullanıcısı tarafından merak edilip araştırılıyor. Bakın Ece Uslu kaç yaşındaymış...
16.07.2021 21:03
- Son Güncelleme: 16.07.2021 21:03
İddialı sosyal medya paylaşımlarında düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Ece Uslu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte başta Ece Uslu olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...