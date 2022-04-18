Ece Seçkin'in çöl pozları sosyal medyayı salladı! Abu Dhabi'ye giden Ece'yi görenler: "Çöl kraliçesi buraları yıktı geçti"
Ece Seçkin'in çöl pozları sosyal medyayı salladı! Abu Dhabi'ye giden Ece'yi görenler, "Çöl kraliçesi buraları yıktı geçti" diyor... 2021 senesinin Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Son pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ece kısa sürede gündem oldu. İşte sosyal medyadanın konuştuğu kareler...
18.04.2022 15:37 - Son Güncelleme: 18.04.2022 15:37
"ÇÖL KRALİÇESİ BURALARI YIKTI GEÇTİ"
Ece Seçkin'in çöl pozları sosyal medyayı salladı! Abu Dhabi'ye giden Ece'yi görenle, "Çöl kraliçesi buraları yıktı geçti" diyor...
Pilot sevgilisiyle mutlu bir evlilik yaşayan Ece Seçkin yaptığı paylaşımlarla gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Sezonun yorgunluğunu atmak isteyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tatil için rotasını Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye çevirdi.