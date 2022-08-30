Ece Seçkin'den bikini tarifesi 'Kalça illa ki açık şekilde olacak' Paylaşır paylaşmaz ortalık karıştı sonrasında bir de kapıştı
2021 senesinin Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Sık sık verdiği cesur pozlarla bilinen Ece Seçkin kaldığı yerden paylaşımlarına devam ediyor. Yeni şarkısının klibi için kolları sıvayan Ece Seçkin, Ibiza'dan bikinili poz paylaşınca ortalık karıştı. Bakın neler oldu neler.
30.08.2022 09:19 - Son Güncelleme: 30.08.2022 09:19
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2015 yılında aşk yaşamaya başladığı pilot Çağrı Terlemez ile geçtiğmiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturdu.
Tanga bikinisiyle pozlar veren Ece Seçkin'e gelen "Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna ünlü şarkıcı cevap verdi.