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Ece Seçkin'den bikini tarifesi 'Kalça illa ki açık şekilde olacak' Paylaşır paylaşmaz ortalık karıştı sonrasında bir de kapıştı

2021 senesinin Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Sık sık verdiği cesur pozlarla bilinen Ece Seçkin kaldığı yerden paylaşımlarına devam ediyor. Yeni şarkısının klibi için kolları sıvayan Ece Seçkin, Ibiza'dan bikinili poz paylaşınca ortalık karıştı. Bakın neler oldu neler.

30.08.2022 09:19 - Son Güncelleme: 30.08.2022 09:19
Ece Seçkin’den bikini tarifesi ’Kalça illa ki açık şekilde olacak’ Paylaşır paylaşmaz ortalık karıştı sonrasında bir de kapıştı

2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin'in şu sıralar hem özel hayatında hem de kariyerinde işler epey yolunda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Seçkin’den bikini tarifesi ’Kalça illa ki açık şekilde olacak’ Paylaşır paylaşmaz ortalık karıştı sonrasında bir de kapıştı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2015 yılında aşk yaşamaya başladığı pilot Çağrı Terlemez ile geçtiğmiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturdu.

Ece Seçkin’den bikini tarifesi ’Kalça illa ki açık şekilde olacak’ Paylaşır paylaşmaz ortalık karıştı sonrasında bir de kapıştı

Ünlü popçu Ece Seçkin, "Güzelim" adlı yeni şarkısını plajda çektiği bir kısa video ile duyurdu.

Ece Seçkin’den bikini tarifesi ’Kalça illa ki açık şekilde olacak’ Paylaşır paylaşmaz ortalık karıştı sonrasında bir de kapıştı

Tanga bikinisiyle pozlar veren Ece Seçkin'e gelen "Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna ünlü şarkıcı cevap verdi.

Ece Seçkin’den bikini tarifesi ’Kalça illa ki açık şekilde olacak’ Paylaşır paylaşmaz ortalık karıştı sonrasında bir de kapıştı

"SEN AVUKAT MISIN?"

Seçkin'in bir hayranı ise bu yoruma "Sizi ne ilgilendiriyor?" deyince takipçi bir de üstüne "Sen avukat mısın canım?" dedi.,

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