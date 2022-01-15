Ece Seçkin taytını çekti cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ece tek hamleyle ortalığı yıktı geçti
Ece Seçkin taytını çekti cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı! Ozan Doğulu'nun doğun günü partisinde tercih ettiği iddialı kıyafetiyle uzun süre magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Seçkin, tek bir paylaşımla adeta sosyal medyayı yıktı geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, karın kası çalıştığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Seçkin'in fit hali de dikkatlerde kaçmadı. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...
15.01.2022 19:04
- Son Güncelleme: 15.01.2022 19:12
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.