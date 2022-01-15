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Ece Seçkin taytını çekti cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ece tek hamleyle ortalığı yıktı geçti

Ece Seçkin taytını çekti cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı! Ozan Doğulu'nun doğun günü partisinde tercih ettiği iddialı kıyafetiyle uzun süre magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Seçkin, tek bir paylaşımla adeta sosyal medyayı yıktı geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, karın kası çalıştığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Seçkin'in fit hali de dikkatlerde kaçmadı. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...

15.01.2022 19:04 - Son Güncelleme: 15.01.2022 19:12
Ece Seçkin taytını çekti cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ece tek hamleyle ortalığı yıktı geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Ece Seçkin taytını çekti cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ece tek hamleyle ortalığı yıktı geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, karın kası çalıştığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ece Seçkin taytını çekti cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ece tek hamleyle ortalığı yıktı geçti

Siyah spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Seçkin'in fit hali de dikkatlerde kaçmadı.

Ece Seçkin taytını çekti cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ece tek hamleyle ortalığı yıktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanarak gündem oldu.

Ece Seçkin taytını çekti cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ece tek hamleyle ortalığı yıktı geçti

İşte Ece Seçkin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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