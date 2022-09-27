Ece Seçkin önce inanamadı sonra boş verdi ama kayıtsız da kalamadı! Ece Seçkin kendisi hakkında o tweetin ardından...
2021 senesinin Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Sık sık verdiği cesur pozlarla bilinen Ece Seçkin önceki gün bazı açıklamalarda bulundu. Twitter'da bir öğretmenin kendisinin boyu üzerinden Rojin isimli öğrencisine yaptığı göndermeye tepki gösteren ünlü popçu, sosyal medyada çok konuşulan mesajı hakkında açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2015 yılında aşk yaşamaya başladığı pilot Çağrı Terlemez ile geçtiğmiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturdu.
"SOSYAL MEDYA OLMASAYDI KEYFİM DAHA YERİNDE OLURDU"
Sosyal medyayı çok iyi kullanan isimler arasında yer alan popçu, "Sosyal medya olmasaydı ne yapardın?" sorusunu, "Sosyal medya olmasaydı belki de keyfim daha yerinde olurdu. Aslında sosyal medyayı iyi kullanıyor olmamın sebebi benim yeniliğe ve yenilikçiliğe rahat ayak uyduruyor olmak. Sosyal medya olmasaydı belki de daha güzel olurdu. Bundan 50 sene önce bugünki konumunda olan birisi olsam, keşke bir hayranım Instagram'a atmak için değil de gerçekten hatıra olsun diye benimle analog bir makineyle fotoğraf çektirse. O zaman bambaşka olurdu. O yüzden Instagram olmasaydı da hiçbir şey olmazdı" şeklinde cevapladı.
"TOPUKLU AYAKKABI İLE İDEAL BOYA ULAŞIYORUM"
Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde Twitter'da boyu ile ilgili bir tweet atan öğretmene cevap vermiş, bu tepki haberlere konu olmuştu.