Ece Seçkin önce inanamadı sonra boş verdi ama kayıtsız da kalamadı! Ece Seçkin kendisi hakkında o tweetin ardından...

"SOSYAL MEDYA OLMASAYDI KEYFİM DAHA YERİNDE OLURDU"

Sosyal medyayı çok iyi kullanan isimler arasında yer alan popçu, "Sosyal medya olmasaydı ne yapardın?" sorusunu, "Sosyal medya olmasaydı belki de keyfim daha yerinde olurdu. Aslında sosyal medyayı iyi kullanıyor olmamın sebebi benim yeniliğe ve yenilikçiliğe rahat ayak uyduruyor olmak. Sosyal medya olmasaydı belki de daha güzel olurdu. Bundan 50 sene önce bugünki konumunda olan birisi olsam, keşke bir hayranım Instagram'a atmak için değil de gerçekten hatıra olsun diye benimle analog bir makineyle fotoğraf çektirse. O zaman bambaşka olurdu. O yüzden Instagram olmasaydı da hiçbir şey olmazdı" şeklinde cevapladı.