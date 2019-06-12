Ece Seçkin ile Enrique Iglesias'ın düeti montaj çıktı!

Ece Seçkin ve Enrique Iglesias'ın ortak seslendirdiği şarkı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Ancak Seçkin'in şarkıya sonradan dahil olduğu, ikilinin düet yapmış gibi gösterildiği ortaya çıktı. Enrique'in, Kübalı Descemer Bueno ile söylediği şarkı, farklı ülkelerden isimlere de 'uzaktan' yorumlatıldı. Klibe; Türkiye'de Ece Seçkin'in, diğer ülkelerde ise orada meşhur olan şarkıcıların görüntüleri ilave edildi.

12.06.2019 14:44 - Son Güncelleme: 12.06.2019 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





