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Ece Seçkin ile Enrique Iglesias'ın düeti montaj çıktı!

Ece Seçkin ve Enrique Iglesias'ın ortak seslendirdiği şarkı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Ancak Seçkin'in şarkıya sonradan dahil olduğu, ikilinin düet yapmış gibi gösterildiği ortaya çıktı. Enrique'in, Kübalı Descemer Bueno ile söylediği şarkı, farklı ülkelerden isimlere de 'uzaktan' yorumlatıldı. Klibe; Türkiye'de Ece Seçkin'in, diğer ülkelerde ise orada meşhur olan şarkıcıların görüntüleri ilave edildi.

12.06.2019 14:44 - Son Güncelleme: 12.06.2019 14:44
Ece Seçkin ile Enrique Iglesias'ın düeti montaj çıktı!

Ece Seçkin gibi farklı ülkelerden bazı şarkıcılar, Iglesias'lı klibe montajla yerleştirildi, sesleri parçaya eklendi.

Ece Seçkin ile Enrique Iglesias'ın düeti montaj çıktı!

Sabah'ın haberine göre; aslında şarkının yeni olmadığı, tam bir yıl önce Kübalı sanatçı Descemer Bueno ve Enrique İglesias ft. El Micha projesi olarak sunulduğu ortaya çıktı.

Ece Seçkin ile Enrique Iglesias'ın düeti montaj çıktı!

6 Nisan 2018 tarihinde Enrique Iglesias'ın Youtube hesabı tarafından yüklenen klip, 54.856.179 kişi tarafından izlendi.

Ece Seçkin ile Enrique Iglesias'ın düeti montaj çıktı!
Ece Seçkin ile Enrique Iglesias'ın düeti montaj çıktı!
Ece Seçkin ile Enrique Iglesias'ın düeti montaj çıktı!
Ece Seçkin ile Enrique Iglesias'ın düeti montaj çıktı!
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