Ece Seçkin iç çamaşırsız paylaştı dekoltesini kasığına kadar açtı 'o elbise uzun değil mi' Ne Karadağ kaldı ne de tatil
Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin geçen günlerde 'Sen Hala Ordasın' adlı şarkısını müzikseverler ile buluşturmuş ve büyük beğeni toplamıştı. Yeni video klibi ve şarkısıyla çok konuşulan Seçkin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Karadağ'a tatile giden Ece Seçkin, tatilinden pozlar paylaştı ama ne paylaşmak. İç çamaşırsız giydiği ve derin bir bacak dekoltesi elbisesiyle, dövmesini de göstermeyi ihmal etmeyen Ece Seçkin'e binler yorum ve beğeni yağdı. İşte Ece Seçkin'in dekolte sınırları aştığı o kareler.
17.02.2022 20:42 - Son Güncelleme: 17.02.2022 21:18
Eylül ayında nikah masasına oturduğu pilot Çağrı Terlemez ile mutlu bir evlilik sürdüren Ece Seçkin, geçen günlerde 'Sen Hala Ordasın' adlı şarkısını müzikseverler ile buluşturmuş ve büyük beğeni toplamıştı.