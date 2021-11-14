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Haberler Magazin Ece Seçkin hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi sosyal medya çalkalandı! Tepkiler art arda geldi: Soyunun! Sakın giyinmeyin...

Ece Seçkin hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi sosyal medya çalkalandı! Tepkiler art arda geldi: Soyunun! Sakın giyinmeyin...

Ece Seçkin hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi sosyal medya çalkalandı İddialı giyim tarzı ile sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle dekolteli paylaşımlarıyla çok konuşulan Seçkin, süper mini şortu ve sadece göğüslerini kapattığı büstiyeriyle dikkat çekti. Siyah kombiniyle verdiği pozları peş peşe yayınlayan Seçkin, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte Ece Seçkin'in o pozları...

14.11.2021 01:02 - Son Güncelleme: 14.11.2021 01:35
Ece Seçkin hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi sosyal medya çalkalandı! Tepkiler art arda geldi: Soyunun! Sakın giyinmeyin...

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Ece Seçkin hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi sosyal medya çalkalandı! Tepkiler art arda geldi: Soyunun! Sakın giyinmeyin...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcı, süper mini şortu ve sadece göğüslerini kapattığı büstiyeriyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

Ece Seçkin hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi sosyal medya çalkalandı! Tepkiler art arda geldi: Soyunun! Sakın giyinmeyin...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma tepki yağdı. Birçok fan ve magazin tarafından yayınlanan pozlara, binlerce yorum yapıldı.

Ece Seçkin hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi sosyal medya çalkalandı! Tepkiler art arda geldi: Soyunun! Sakın giyinmeyin...

Sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının kıyafetini fazla iddialı bularak Seçkin'i eleştirdi.

Ece Seçkin hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi sosyal medya çalkalandı! Tepkiler art arda geldi: Soyunun! Sakın giyinmeyin...

Bir sosyal medya kullanıcısı "Soyunun! Sakın giyinmeyin" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

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