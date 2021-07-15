Ece Seçkin bu kez '90 derecede yıkanmış yün kazak gibi' minili pozlar hikaye oldu! Ece Seçkin dalga konusu oldu
Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin, bu kez alay konusu oldu. Daha önce iç çamaşırsız giydiği pembe takımı ile uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in paylaşımına gelen yorumlar ise gülmekten kırdı geçirdi. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı.
15.07.2021 12:52
- Son Güncelleme: 15.07.2021 18:03
Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin yine yaptı yapacağını. Ancak bu kez dalga konusu oldu.
Faruk Sabancı ile yeni bir proje hazırlığında olan Ece Seçkin, stüdyodan eğlenceli bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini güldürdü. Fotoğrafına 'Faruk Sabancı'yla yeni şarkımız hazır! Sizce bu aşırı uyumlu ikilinin şarkısının ismi nedir? p.s: Ben kısa değilim,Faruk çok uzun!' notunu düştü.
En sivri yorum ise, adeta dalga geçerkecesine yorum yazan, Sabancı'nın sevgilisi Dilay Korkmaz'dan geldi. Korkmaz, sevgilisinin fotoğrafının altına "Çamaşır makinesinde 90 derecede yün kazak yıkamışımdır" yazarak Ece Seçkin'in boyuyla açık açık dalga geçti.