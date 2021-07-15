Vav TV İzle

Ece Seçkin bu kez '90 derecede yıkanmış yün kazak gibi' minili pozlar hikaye oldu! Ece Seçkin dalga konusu oldu

Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin, bu kez alay konusu oldu. Daha önce iç çamaşırsız giydiği pembe takımı ile uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in paylaşımına gelen yorumlar ise gülmekten kırdı geçirdi. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı.

15.07.2021 12:52 - Son Güncelleme: 15.07.2021 18:03
Ece Seçkin bu kez '90 derecede yıkanmış yük kazak gibi' minili pozlar hikaye oldu! Ece Seçkin dalga konusu oldu

Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ece Seçkin yine yaptı yapacağını. Ancak bu kez dalga konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Seçkin bu kez '90 derecede yıkanmış yük kazak gibi' minili pozlar hikaye oldu! Ece Seçkin dalga konusu oldu

İç çamaşırsız giydiği pembe takımı ile uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla yine olay oldu.

Ece Seçkin bu kez '90 derecede yıkanmış yük kazak gibi' minili pozlar hikaye oldu! Ece Seçkin dalga konusu oldu

29 yaşındaki şarkıcı, derin dekolteli büstiyeri ve siya mini şortu ile verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ece Seçkin bu kez '90 derecede yıkanmış yük kazak gibi' minili pozlar hikaye oldu! Ece Seçkin dalga konusu oldu

Faruk Sabancı ile yeni bir proje hazırlığında olan Ece Seçkin, stüdyodan eğlenceli bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini güldürdü. Fotoğrafına 'Faruk Sabancı'yla yeni şarkımız hazır! Sizce bu aşırı uyumlu ikilinin şarkısının ismi nedir? p.s: Ben kısa değilim,Faruk çok uzun!' notunu düştü.

Ece Seçkin bu kez '90 derecede yıkanmış yük kazak gibi' minili pozlar hikaye oldu! Ece Seçkin dalga konusu oldu

En sivri yorum ise, adeta dalga geçerkecesine yorum yazan, Sabancı'nın sevgilisi Dilay Korkmaz'dan geldi. Korkmaz, sevgilisinin fotoğrafının altına "Çamaşır makinesinde 90 derecede yün kazak yıkamışımdır" yazarak Ece Seçkin'in boyuyla açık açık dalga geçti.