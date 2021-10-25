Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’i bombaladı ’baban sayesinde ünlü oldun kapat çeneni!’ Ağzına geleni söyledi

"BABAN BENİMLE UĞRAŞAMADI"

Bu açıklamayı duyan Ronay, Yasmin Erbil'e sert sözlerle yanıt verdi. Ronay açıklamasında, "Sen beni ezmeye çalışıyor olabilirsin ama baban salya sümük peşimde koşuyordu. Senin baban benle uğraşamadı bence sen hiç bulaşma.