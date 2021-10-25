Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'i bombaladı 'baban sayesinde ünlü oldun kapat çeneni!' Ağzına geleni söyledi
Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalayan Ece Ronay'ın ardından Yasmin Erbil sessizliğini bozmuştu. Yasmin Erbil, "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" sözleriyle Ece Ronay'ı hedef almıştı. Yasmin Erbil'in sözlei sonrası Ece Ronay açtı ağzını yumdu gözünü. Ronay, "Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun" dedi.
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtları ve mesaj görüntüleri yayınlamıştı. Tacizle suçlanan Erbil ve Ronay arasındaki gerilim sürerken konuya Erbil'in kızı Yasmin Erbil de dahil oldu.
Yasak Elma dizisinde rol almaya başlayan Yasmin Erbil Ronaya'ı hedef aldı ve "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" dedi.
"BABAN BENİMLE UĞRAŞAMADI"
Bu açıklamayı duyan Ronay, Yasmin Erbil'e sert sözlerle yanıt verdi. Ronay açıklamasında, "Sen beni ezmeye çalışıyor olabilirsin ama baban salya sümük peşimde koşuyordu. Senin baban benle uğraşamadı bence sen hiç bulaşma.
Hızını alamayan Ece Ronay açıklamasının devamında ise "Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı.