Ece Erken'in kalp acısı dinmiyor! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti o paylaşım kahretti: "Sensiz ilk kez..."

Geçtiğimiz günlerde eşinin ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklayan ünlü isim paylaşımında, "Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal'cik! Sedef'i Acarkent'in güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen KARDEŞİSİN mallarına çökmüşsün, katillerin peşine bir saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki! Aldır! Benim abdestimden şüphem yok! Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz! Ah Şafak! Ne üzülüyordur… Ben hepinize tek başımız yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok" ifadelerini kullanmıştı.