Ece Erken'in kalp acısı dinmiyor! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti o paylaşım kahretti: "Sensiz ilk kez..."
Ece Erken'in kalp acısı dinmiyor! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti ünlü sunucu ve oyuncu Ece... Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü kaybeden Ece Erken, kötü günleri geride bırakmak için oğluna sımsıkı tutundu. Şimdilerde evladı ile tatilde olan Ece, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen, "Ne çabuk kendine geldin?" yorumu ile gündeme gelmişti. O takipçiye cevap vermeyi ihmal etmeyen Ece'den yeni bir paylaşım geldi. Ece Erken Instagram'dan paylaştığı videoya yürek sızlatan bir not yazdı. İşte detaylar...
"SENSİZ İLK KEZ..."
Ece Erken'in kalp acısı dinmiyor! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti o paylaşım kahretti.
Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmişti. Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken, şu sıralar oğluyla birlikte tatil yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde eşinin ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklayan ünlü isim paylaşımında, "Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal'cik! Sedef'i Acarkent'in güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen KARDEŞİSİN mallarına çökmüşsün, katillerin peşine bir saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki! Aldır! Benim abdestimden şüphem yok! Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz! Ah Şafak! Ne üzülüyordur… Ben hepinize tek başımız yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok" ifadelerini kullanmıştı.