Ece Erken'in itirafında bahsettiği kişi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli mi? Miras krizinde olay sözler!
Miras krizinde olay sözler! Ece Erken'in itirafında bahsettiği kişi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli mi? Geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle sarsılan Ece Erken, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Merhum eşinden kalan mirasla ilgili sorulara Ece'den, "Arkadaşlar teşekkür ederim, bunları konuşmuyorum" dedi. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Mahmutyazıcıoğlu'nun villasını haber vermeden kiraya veren kişinin eski eş Benan Kocadereli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
MİRAS KRİZİNDE OLAY SÖZLER!
Ece Erken'in itirafında bahsettiği kişi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli mi? Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun villası paylaşılamıyor. Ece Erken son olarak "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız" açıklaması yapmıştı.
Geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle sarsılan Ece Erken, önceki gün Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Bir arkadaşıyla buluşan ünlü sunucu, 1 saatlik görüşmenin ardından AVM'den ayrıldı. Merhum eşinden kalan mirasla ilgili haberlerle sık sık gündeme gelen Ece Erken, muhabirlerin sorularını geri çevirdi. Sunucu, "Arkadaşlar teşekkür ederim, bunları konuşmuyorum" diyerek lüks aracına binip uzaklaştı.
Herkes evi kimin kiraya verdiğini düşünürken bir magazin programında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinin satılmak üzere olan ve kaporası alınan evi kiraya verdiği iddia edildi. Benan Kocadereli'nin adının geçtiği olayla ilgili evi daha önce öldürülen avukattan almak için kapora veren Çetin Kırışgil yayına bağlandı ve "Eski eşi mahkeme olacak dedi. Eski eşi satılan evin 2 yanında oturuyor. Ece hanımla da konuştuk vasi olarak anne atanacağı için villa, Benan Hanım'a gittik. Bekleyin dendi. Ev sonra kiraya verilmiş. 45 bin dolar verdik. 'Evi kiraya verdik 45 bin dolar kaporayı alın o zaman' demeleri lazım" dedi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hesabında bulunan paranın da çekildiği de ortaya çıktı ama parayı kimin çektiği de bilinmiyor.
"EŞİME AİT OLAN EVİ..."
Ece Erken'den ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında olay itiraf! Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası zor zamanlar geçiren Ece Erken paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks marka saatini, 15 milyon liraya sattığı iddialarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yalanlayan Erken yeni bir paylaşım yaptı.
Ece Erken yaptığı paylaşımda "Her gün yeni bir şey öğreniyorum" diyerek şunları söyledi: "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız."