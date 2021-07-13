Ece Erken'e evlilik yaradı! 'Kilo aldım' diyen Ece Erken bikinili halini paylaştı hedefini belirledi
Ece Erken'e evlilik yaradı! 'Kilo aldım' diyen Ece Erken bikinili halini paylaştı, hedefini belirledi. Geçtiğimiz ay bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyuran Ece Erken, tatil paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak bikinili pozlarıyla dikkat çeken Erken, tatilde aldığı kilolar nedeniyle dert yandı. Hedefinin 50 kiloya inmek olduğunu ifade eden Ece Erken'in bikinili fotorğaflarına yorum ve beğeni yağdı.
13.07.2021 13:49
- Son Güncelleme: 13.07.2021 13:53
ECE ERKEN'E EVLİLİK YARADI!
'Kilo aldım' diyen Ece Erken Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendiğini duyuran Ece, tatilde aldığı kilolardan yakındı.
Gönderisine, "1.5 ayda+3 kilo. Sağ ol yaz" notunu düşen Erken, fotoğrafa spor hocasını etiketledi ve hedefinin 50 kiloya düşmek olduğunu ifade etti.
2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile dünyaevine girmişti.
Erken'in Uçar ile olan evliliğinden 6 yaşında Eymen adında bir oğlu bulunuyor.
Aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada dert yanan Ece Erken'in yaşı merak ediliyor. İşte başta Ece Erken olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...