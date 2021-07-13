Ece Erken'e evlilik yaradı! 'Kilo aldım' diyen Ece Erken bikinili halini paylaştı hedefini belirledi

Ece Erken'e evlilik yaradı! 'Kilo aldım' diyen Ece Erken bikinili halini paylaştı, hedefini belirledi. Geçtiğimiz ay bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyuran Ece Erken, tatil paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak bikinili pozlarıyla dikkat çeken Erken, tatilde aldığı kilolar nedeniyle dert yandı. Hedefinin 50 kiloya inmek olduğunu ifade eden Ece Erken'in bikinili fotorğaflarına yorum ve beğeni yağdı.

13.07.2021 13:49 - Son Güncelleme: 13.07.2021 13:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





