Hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Erken, "Hayatında hiç evlenmemiş bir insanı 'evli' diye servis etmek gazetecilik değil, düpedüz iftiradır. Benim bir arkadaşımın olması neden birilerini bu kadar rahatsız ediyor? Hakkımda yalan, iftira ve hakaret içeren her sözün hesabı mahkemede sorulacaktır. Benim seviyem polemik değil, hukuktur" dedi.