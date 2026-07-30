Ece Erken'den 'yasak aşk' iddialarına sert yanıt: "Hayatımda bir kez yanlış yaptım"
Ece Erken hakkında evli ve ikiz çocuk sahibi olduğu öne sürülen bir iş insanıyla ilişki yaşadığı iddiası magazin gündemine oturdu. İddiaları kesin bir dille reddeden Erken, hakkında yalan haber yapanlar ve iftira atanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı. İddiaların ardından iş insanının çocuklarının annesi olduğu belirtilen mimar Sema Bayraktar da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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