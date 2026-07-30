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Ece Erken'den 'yasak aşk' iddialarına sert yanıt: "Hayatımda bir kez yanlış yaptım"

Ece Erken hakkında evli ve ikiz çocuk sahibi olduğu öne sürülen bir iş insanıyla ilişki yaşadığı iddiası magazin gündemine oturdu. İddiaları kesin bir dille reddeden Erken, hakkında yalan haber yapanlar ve iftira atanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı. İddiaların ardından iş insanının çocuklarının annesi olduğu belirtilen mimar Sema Bayraktar da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Ece Erken Hakkında Yasak Aşk İddiaları Gündemde

Yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıkan Ece Erken hakkında ortaya atılan yasak aşk iddiası magazin gündemini hareketlendirdi. Gazeteci Başak Çokan, Erken'in evli ve ikiz çocuk sahibi olduğu öne sürülen bir iş insanıyla tatile çıktığını ve ilişkinin gizli tutulması için özel çaba harcandığını iddia etti.

Sosyal Medyada Gerilim: Ece Erken ve Sema Bayraktar

TARAFLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İddiaların kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından taraflardan peş peşe açıklamalar geldi. Haberlerin ardından iş insanının çocuklarının annesi olduğu belirtilen mimar Sema Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Ece Erken'in kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Ece Erken’den Yasak Aşk İddialarına Sert Yanıt

Hakkındaki haberleri kendisinin yaptırdığı yönündeki suçlamaları reddeden Bayraktar, tehditlerden korkmadığını belirterek sert ifadeler kullandı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Ece Erken'e çevrildi. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada hakkındaki yasak aşk iddialarını kesin bir dille reddetti.

Ece Erken: İftiraların Muhatabı Avukatımdır

"HAYATIMDA BİR KEZ YANLIŞ YAPTIM"

Erken açıklamasında, "Benim adıma konuşan, yalan haber yapan ve iftira atan herkesin muhatabı avukatımdır. Hayatımda bir kez, o da sahte belgeyle kandırıldığım için yanlış yaptım. Bunun dışında 11 yaşında bir evladım varken böyle bir yanlışa düşmem söz konusu bile olamaz" ifadelerini kullandı.

Ece Erken’den İftira Suçlamalarına Hukuki Tepki

Hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Erken, "Hayatında hiç evlenmemiş bir insanı 'evli' diye servis etmek gazetecilik değil, düpedüz iftiradır. Benim bir arkadaşımın olması neden birilerini bu kadar rahatsız ediyor? Hakkımda yalan, iftira ve hakaret içeren her sözün hesabı mahkemede sorulacaktır. Benim seviyem polemik değil, hukuktur" dedi.

Sema Bayraktar: Konu Gereğinden Fazla Büyütüldü

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİM DE AÇIKLAMA YAPTI

Ece Erken'in açıklamasının ardından Sema Bayraktar da yeni bir paylaşım yaparak önceki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Çocuklarıyla tatilde olduğunu ve konunun gereğinden fazla büyüdüğünü belirten Bayraktar, yapılan konuşmaların yanı sıra sonradan eklenen fotoğraf ve videoların paylaşılmamasını rica etti.

Bayraktar’dan Yanlış Anlamalara Açıklama

Bayraktar ayrıca kamuoyunda yer alan bazı bilgilerin doğru olmadığını belirterek, "Çocuklarımın babasıyla evli değilim. Zaten ben de hiçbir paylaşımımda evli olduğumu söylemedim. Bu kısmın da yanlış anlaşılmamasını rica ederim" açıklamasını yaptı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin