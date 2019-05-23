Ece Erken'den büyük gaf! Eurovision sahnesindeki Madonna’yı yarışmacı sanınca...
Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Ece Erken sosyal medyada tiye alındı.Eurovision 2019 yarışması hakkında konuşan sunucu Ece Erken, yarışmada mini bir konser veren ABD'li şarkıcı Madonna'nın yarışmaya katıldığını zannederek birinci olamaması karşısında şaşırdığını dile getirdi. Ece Erken ve Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
23.05.2019 11:11
- Son Güncelleme: 23.05.2019 11:11
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