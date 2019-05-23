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Ece Erken'den büyük gaf! Eurovision sahnesindeki Madonna’yı yarışmacı sanınca...

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Ece Erken sosyal medyada tiye alındı.Eurovision 2019 yarışması hakkında konuşan sunucu Ece Erken, yarışmada mini bir konser veren ABD'li şarkıcı Madonna'nın yarışmaya katıldığını zannederek birinci olamaması karşısında şaşırdığını dile getirdi. Ece Erken ve Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

23.05.2019 11:11 - Son Güncelleme: 23.05.2019 11:11
Ece Erken'den büyük gaf! Eurovision sahnesindeki Madonna’yı yarışmacı sanınca...

Geçtiğimiz günlerde İsrail'de düzenlenen Eurovision 2019 yarışması hakkında konuşan Ece Erken, Madonna'nın yarışmaya katıldığını zannederek birinci olamaması karşısında şaşırdığını dile getirdi.

Ece Erken'den büyük gaf! Eurovision sahnesindeki Madonna’yı yarışmacı sanınca...

ECE ERKEN'DEN BÜYÜK GAF

Ece Erken, programda "Madonna'ya tehdit ve boykot geldi, ona rağmen gitti. Maddonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın sen ne yapsan olur" yorumuyla büyük bir gafa imza attı.

Ece Erken'den büyük gaf! Eurovision sahnesindeki Madonna’yı yarışmacı sanınca...

Ekip arkadaşı Bircan Bali'nin de Erken'e destek vermesi, izleyenleri şaşırttı.

Ece Erken'den büyük gaf! Eurovision sahnesindeki Madonna’yı yarışmacı sanınca...

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyanın diline düşen Ece Erken ve Bircan Bali, yaptıkları haberleri önceden araştırmadığı gerekçesiyle çoğu takipçi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ece Erken'den büyük gaf! Eurovision sahnesindeki Madonna’yı yarışmacı sanınca...
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