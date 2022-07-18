Vav TV İzle
Haberler Magazin Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı! Mesajları tek tek ifşa etti

Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı! Mesajları tek tek ifşa etti

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak vefat etmişti. Eşini vefatının ardından oldukça zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık acısını sevenleriyle paylaşmıştı. Şimdilerde oğlu Eymen ile vakit geçirerek zor günlerin geride bırakmaya çalışan Erken, yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü sunucu, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Erken, kendisine atılan mesajları da sosyal medya üzerinden ifşa etti. İşte detaylar...

18.07.2022 01:46 - Son Güncelleme: 18.07.2022 01:46
Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı! Mesajları tek tek ifşa etti

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak akşamı Bakırköy'de bir balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı! Mesajları tek tek ifşa etti

2021 yılında Bodrum'da nikah masasına oturduğu eşinin acı kaybıyla sarsılan Ece Erken, oldukça zor günler geçirdi.

Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı! Mesajları tek tek ifşa etti

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık acısını sevenleriyle paylaşan ünlü sunucu, merhum eşi için bolca dua istedi.

Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı! Mesajları tek tek ifşa etti

Şimdilerde oğlu Eymen ile vakit geçirerek zor günlerin geride bırakmaya çalışan Erken, yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.

Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı! Mesajları tek tek ifşa etti

Ünlü sunucu, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA