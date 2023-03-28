RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası için adliyede: "Eşimin katledilişini, yerde sürüklenmesini canlı canlı izledim"

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası için adliyede: "Eşimin katledilişini, yerde sürüklenmesini canlı canlı izledim"

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası için adliyede! Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren Ece Erken, Bakırköy Adliyesi'ndeki duruşma için soluğu adliyede aldı.

28.03.2023 12:06 - Son Güncelleme: 28.03.2023 12:12
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayet davası için adliyede: Eşimin katledilişini, yerde sürüklenmesini canlı canlı izledim

"EŞİMİN KATLEDİLİŞİNİ, YERDE SÜRÜKLENMESİNİ CANLI CANLI İZLEDİM"

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası için adliyede!

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Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayet davası için adliyede: Eşimin katledilişini, yerde sürüklenmesini canlı canlı izledim

Bakırköy'de 27 Ocak'ta, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürüldü.

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayet davası için adliyede: Eşimin katledilişini, yerde sürüklenmesini canlı canlı izledim

20 sanıklı dava Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayet davası için adliyede: Eşimin katledilişini, yerde sürüklenmesini canlı canlı izledim

Ece Erken Bakırköy Adliyesi'ndeki duruşma öncesi sosyal medya hesabında eşi ile fotoğrafını paylaştı.

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayet davası için adliyede: Eşimin katledilişini, yerde sürüklenmesini canlı canlı izledim

Erken fotoğrafın altına "Ben ve tüm Türkiye eşimin katledilişini,yerde sürüklenmesini,1 değil 5 kurşun yemesini tasarlanarak cinayete kurban gitmesini canlı canlı izledik.Eksik,yarım kaldım,çocukları babasız kaldı Rabbim bu mübarek ayda eşimin katillerinin,vesile olanların,yardım,yataklık yapanların,bu cinayette çıkarı olanların en ağır ceza almalarını görmemi nasip etsin,her iki cihanda da canları bizim kadar yansın,dualarınızı eksik etmeyin nolur" notunu düştü.

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