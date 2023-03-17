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Ece Erken cesaretini konuşturdu o kareyi görenler şaşkına döndü: "Fatma Girik sandım"

Ece Erken cesaretini konuşturdu, o kareyi görenler şaşkına döndü. Tek başına alışverişe çıkan Ece Erken kameralara takıldı. Makyajsız hali ile dikkat çeken Ece Erken sosyal medyada gündem oldu. Ece Erken'in cesareti çok konuşulurken, makyajsız halini görenler "Fatma Girik sandım" yorumları yaptı.

17.03.2023 09:24 - Son Güncelleme: 17.03.2023 09:30
Ece Erken cesaretini konuşturdu o kareyi görenler şaşkına döndü: Fatma Girik sandım

"FATMA GİRİK SANDIM"

Ece Erken cesaretini konuşturdu o kareyi görenler şaşkına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Erken cesaretini konuşturdu o kareyi görenler şaşkına döndü: Fatma Girik sandım

27 Ocak 2022 tarihinde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı silahlı saldırı sonucunda kaybeden Ece Erken oğlu Eymen'e sımsıkı sarıldı ve zor günleri gerde bıraktı.

Ece Erken cesaretini konuşturdu o kareyi görenler şaşkına döndü: Fatma Girik sandım

Tek başına bir AVM'de görüntülenen Ece Erken'in makyajsız hali dikkat çekti.

Ece Erken cesaretini konuşturdu o kareyi görenler şaşkına döndü: Fatma Girik sandım

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Ece Erken'in makyajsız hali hayran bıraktı. Cesaretini konuşturan Ece Erken'i gröenler "Fatma Girik sandım" , "Tanıyamadım" yorumları yaptı.

Ece Erken cesaretini konuşturdu o kareyi görenler şaşkına döndü: Fatma Girik sandım

İşte başta Ece Erken olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...

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