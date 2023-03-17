Ece Erken cesaretini konuşturdu o kareyi görenler şaşkına döndü: "Fatma Girik sandım"
Ece Erken cesaretini konuşturdu, o kareyi görenler şaşkına döndü. Tek başına alışverişe çıkan Ece Erken kameralara takıldı. Makyajsız hali ile dikkat çeken Ece Erken sosyal medyada gündem oldu. Ece Erken'in cesareti çok konuşulurken, makyajsız halini görenler "Fatma Girik sandım" yorumları yaptı.
17.03.2023 09:24 - Son Güncelleme: 17.03.2023 09:30
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Ece Erken'in makyajsız hali hayran bıraktı. Cesaretini konuşturan Ece Erken'i gröenler "Fatma Girik sandım" , "Tanıyamadım" yorumları yaptı.