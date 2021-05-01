RAMAZAN İMSAKİYE
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Ebru Yaşar’ın eşi sosyal medyaya damga vurdu! Eşi için okul yaptıran Necat Gülseven’in memleketi bakın neresi çıktı meğer…

Ebru Yaşar'ın eşi sosyal medyaya damga vurdu! Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, 15 yıl sonra aralarındaki buzları erittiği İbrahim Tatlıses'in programına konuk oldu. İkinci kez İbo Show'a konuk olan Ebru Yaşar'ın iş insanı eşi Necat Gülseven ise sosyal medyada gündem oldu. Daha önce Ebru Yaşar Gülseven adında bir okul yaptırarak gündeme gelen Necat Gülseven şimdi ise memleketiyle çok konuşuldu. İnternet kullanıcıları Necat Gülseven'in memlektini merak edip araştırmaya başladı.

01.05.2021 21:55 - Son Güncelleme: 01.05.2021 21:55
Ebru Yaşar’ın eşi sosyal medyaya damga vurdu! Eşi için okul yaptıran Necat Gülseven’in memleketi bakın neresi çıktı meğer…

Ebru Yaşar, bu akşam İbo Show adlı programa ikinci kez konuk oldu. Ünlü şarkıcının eşi Necat Gülseven ise sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Yaşar’ın eşi sosyal medyaya damga vurdu! Eşi için okul yaptıran Necat Gülseven’in memleketi bakın neresi çıktı meğer…

Sosyal medya kullanıcıları 1980 doğumlu iş insanının memleketini merak edip araştırmaya başladı. İşte başta Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Ebru Yaşar’ın eşi sosyal medyaya damga vurdu! Eşi için okul yaptıran Necat Gülseven’in memleketi bakın neresi çıktı meğer…

Büşra Develi - İzmit

Ebru Yaşar’ın eşi sosyal medyaya damga vurdu! Eşi için okul yaptıran Necat Gülseven’in memleketi bakın neresi çıktı meğer…

Şükrü Özyıldız – İzmir

Ebru Yaşar’ın eşi sosyal medyaya damga vurdu! Eşi için okul yaptıran Necat Gülseven’in memleketi bakın neresi çıktı meğer…

Necat Gülseven - Diyarbakır