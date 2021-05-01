Ebru Yaşar’ın eşi sosyal medyaya damga vurdu! Eşi için okul yaptıran Necat Gülseven’in memleketi bakın neresi çıktı meğer…

Ebru Yaşar'ın eşi sosyal medyaya damga vurdu! Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, 15 yıl sonra aralarındaki buzları erittiği İbrahim Tatlıses'in programına konuk oldu. İkinci kez İbo Show'a konuk olan Ebru Yaşar'ın iş insanı eşi Necat Gülseven ise sosyal medyada gündem oldu. Daha önce Ebru Yaşar Gülseven adında bir okul yaptırarak gündeme gelen Necat Gülseven şimdi ise memleketiyle çok konuşuldu. İnternet kullanıcıları Necat Gülseven'in memlektini merak edip araştırmaya başladı.

01.05.2021 21:55 - Son Güncelleme: 01.05.2021 21:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





