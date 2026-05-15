Ebru Yaşar’dan yapay zeka önlemi! “Sanatın ruhu teslim edilmemeli” deyip harekete geçti

Ebru Yaşar, Harbiye Açıkhava konseri öncesi yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Son dönemde tartışma yaratan yapay zeka projelerine karşı sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, sesinin izinsiz kullanılmaması için hukuki önlem aldığını açıklarken "Sanatın ruhunun yapay zekaya teslim edilmesini doğru bulmuyorum" sözleriyle dikkat çekti. Teknolojiyi günlük hayatında kullandığını söyleyen Yaşar'ın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Ebru Yaşar’dan yapay zekaya hukuki önlem

Ebru Yaşar, Harbiye Açıkhava'daki konseri öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Son dönemde müzik dünyasında tartışma yaratan yapay zeka projeleri hakkında konuşan ünlü şarkıcı, sesinin izinsiz kullanımına karşı hukuki önlem aldığını açıkladı.

Ebru Yaşar’dan yapay zeka çıkışı

Teknolojiyi günlük hayatında kullandığını söyleyen Ebru Yaşar, sanatın tamamen yapay zekaya bırakılması fikrine sıcak bakmadığını ifade etti. Özellikle son dönemde sanatçı seslerinin yapay zeka aracılığıyla kopyalanması üzerine konuşan Yaşar, bu konuda müzisyenlerin daha hassas olması gerektiğini vurguladı.

Ebru Yaşar: Sanatın ruhunun yapay zekaya teslim edilmesini doğru bulmuyorum

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojiye kayıtsız kalamayız ama sanatın ruhunun yapay zekaya teslim edilmesini doğru bulmuyorum"

Sesini izinsiz kullandırmıyor!

Ünlü sanatçı ayrıca kendi sesiyle ilgili hukuki koruma sürecini başlattığını da açıkladı. Sesinin izinsiz kullanımına karşı önlem aldığını belirten Yaşar'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bilet fiyatları hakkında açıklama

Harbiye Açıkhava'daki konser hazırlıkları hakkında da konuşan Ebru Yaşar, günümüzde konser biletlerinin birçok kişi için lüks hale geldiğini söyledi.

Ebru Yaşar’dan konser hazırlığı

Bu nedenle seyircisine güçlü görsel şovlarla özenle hazırlanmış bir konser sunmak istediğini belirten sanatçı, sahne hazırlıkları için uzun süredir yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.

Ebru Yaşar’ın açıklamaları gündem oldu

Sosyal medyada ise özellikle yapay zeka açıklamaları daha fazla konuşuldu. Bazı kullanıcılar sanatçıya destek verirken, bazı yorumlarda ise teknolojinin artık müzik sektörünün kaçınılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Ebru Yaşar’ın mutlu aile hayatı

Öte yandan Ebru Yaşar, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 2017 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getiren sanatçı, iş insanı Necat Gülseven ile mutlu evliliğini sürdürüyor.

Ebru Yaşar’dan sosyal medya paylaşımları

Yoğun konser temposuna rağmen ailesine vakit ayırmaya özen gösteren Yaşar'ın özellikle çocuklarıyla ilgili paylaşımları da sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Ebru Yaşar hakkında merak edilenler

Ebru Yaşar ne açıkladı?

Sesinin yapay zeka ile izinsiz kullanılmaması için hukuki önlem aldığını söyledi.

Ebru Yaşar yapay zeka hakkında ne dedi?

Sanatın ruhunun tamamen yapay zekaya teslim edilmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Ebru Yaşar evli mi?

Evet. Necat Gülseven ile evli.

Ebru Yaşar'ın çocukları var mı?

2017 yılında dünyaya gelen ikiz çocukları bulunuyor.

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin