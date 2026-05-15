Ebru Yaşar’dan yapay zeka önlemi! “Sanatın ruhu teslim edilmemeli” deyip harekete geçti
Ebru Yaşar, Harbiye Açıkhava konseri öncesi yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Son dönemde tartışma yaratan yapay zeka projelerine karşı sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, sesinin izinsiz kullanılmaması için hukuki önlem aldığını açıklarken "Sanatın ruhunun yapay zekaya teslim edilmesini doğru bulmuyorum" sözleriyle dikkat çekti. Teknolojiyi günlük hayatında kullandığını söyleyen Yaşar'ın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin