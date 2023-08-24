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Ebru Şancı’yı 8 yıllık eşi Alpaslan Öztürk ifşa etti! Sosyal medya ikiye bölündü! “Böyle beceriksiz kadınlar da koca buluyor...”

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen ve şimdilerde sunuculuk yapan Ebru Şancı, hem iş hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2015'te futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine giren üç çocuk annesi Şancı, şimdi ise eşinin paylaşımıyla gündeme geldi. Öztürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eşi Ebru Şancı'yı ifşa etti. Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşımda "Böyle beceriksiz kadınlar da koca buluyor" sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2023, 12:55 Güncelleme 04 Ocak 2024, 16:37
Ebru Şancı’yı 8 yıllık eşi Alpaslan Öztürk ifşa etti! Sosyal medya ikiye bölündü! “Böyle beceriksiz kadınlar da koca buluyor...” 1

17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 MİSS Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Ebru Şancı, Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.

Ebru Şancı’yı 8 yıllık eşi Alpaslan Öztürk ifşa etti! Sosyal medya ikiye bölündü! “Böyle beceriksiz kadınlar da koca buluyor...” 2

İlerleyen zamanlarda mankenlik kariyerine oyunculuğu da ekleyen Şancı, tarihler 7 Eylül 2015'i gösterdiğinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.

Ebru Şancı’yı 8 yıllık eşi Alpaslan Öztürk ifşa etti! Sosyal medya ikiye bölündü! “Böyle beceriksiz kadınlar da koca buluyor...” 3

Mila ve Ceylin adında ikiz kızları olan Şancı, 2020 yılında oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına aldı.

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