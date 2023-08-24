Ebru Şancı’yı 8 yıllık eşi Alpaslan Öztürk ifşa etti! Sosyal medya ikiye bölündü! “Böyle beceriksiz kadınlar da koca buluyor...”

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen ve şimdilerde sunuculuk yapan Ebru Şancı, hem iş hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2015'te futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine giren üç çocuk annesi Şancı, şimdi ise eşinin paylaşımıyla gündeme geldi. Öztürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eşi Ebru Şancı'yı ifşa etti. Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşımda "Böyle beceriksiz kadınlar da koca buluyor" sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...