Ebru Şancı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı! Bir deri bir kemik! Ölümlerden dönmüştü son hali şoke etti
Bir süredir sosyal medya paylaşımlarına ara veren Ebru Şancı'nın son halini görenler şaşkına döndü... Yeni sezon öncesi Eyüpspor'a transfer olan Alpaslan Öztürk'le evli olan üç çocuk annesi eski manken Ebru Şancı, "Gidiyordum az kalsın. Bedenim iyileşti ama ruhum iyileşmedi" diyerek hastalığından bahsetmişti bir süre önce. Tedavi süresince epey kilo kaybeden Ebru Şancı'nın son hali görenleri şaşırttı ama bir yandan da çok yakıştırıldı. İşte detaylar...
01.09.2022 11:50 - Son Güncelleme: 01.09.2022 11:50
Alparslan Öztürk'ün eşi eski manken ve oyuncu Ebru Şancı son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. 2015 yılında hayatını futbolcu Alpaslan Öztürk ile birleştiren ve Ceylin Öztürk, Kürşad Fırat Öztürk, Mila Öztürk adında 3 çocuğu bulunan Ebru Şancı mum gibi eridi.
2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yapan tescilli güzel, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi.
Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Şancı'nın Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç evladı oldu.