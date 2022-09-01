Ebru Şancı’nın son halini görenler gözlerine inanamadı! Bir deri bir kemik! Ölümlerden dönmüştü son hali şoke etti

Alparslan Öztürk'ün eşi eski manken ve oyuncu Ebru Şancı son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. 2015 yılında hayatını futbolcu Alpaslan Öztürk ile birleştiren ve Ceylin Öztürk, Kürşad Fırat Öztürk, Mila Öztürk adında 3 çocuğu bulunan Ebru Şancı mum gibi eridi.