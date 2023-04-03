Ebru Şancı frikik vermemek için... Kamera arkasından ortalığı sallayan görüntüler! Futbolcu eşi Alpaslan Öztürk taytlı pozlara yasak getirmişti
Ebru Şancı frikik vermemek için yaptığı hareketle dikkat çekti. Kamera arkasından ortalığı sallayan görüntüler! Geçtiğimiz aylarda futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün taytlı pozlara yasak getirdiğini belirten 3 çocuk annesi Ebru Şancı Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Magazin programı sonrası kamera arkası görüntülerini paylaşan Ebru Şancı'ya sosyal medyada yorum yağdı.
03.04.2023 15:04 - Son Güncelleme: 03.04.2023 15:29
Ebru Şancı frikik vermemek için... Kamera arkasından ortalığı sallayan görüntüler! Futbolcu eşi Alpaslan Öztürk taytlı pozlara yasak getirmişti... Ebru Şancı Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.
Furbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı daha önce eşinin taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermediğini itiraf etmişti.
Kamera arkasından pozlarını paylaşan Ebru Şancı'nın frikik vermemek için eliyle eteğinin önünü kapattığı da gözlerden kaçmadı.