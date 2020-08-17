Ebru Şallı'ya gelen eleştiriler kesilmeyince açtı ağzını yumdu gözünü: Kimseye hesap vermek zorunda değilim

"Sosyal medya ölmemi istiyor. Pars'ın vasiyet' beni böyle görmekti. Yavrum 'Anne hep böyle güzel, genç bakımlı kal. Bana söz ver' demişti. Oğlumun isteğini yerine getiriyorum. Kötü yorum yapanları da Allah'a havale ediyorum. Ailem hep yanımda"