Haberler
Galeri
Magazin
Ebru Şallı'ya gelen eleştiriler kesilmeyince açtı ağzını yumdu gözünü: Kimseye hesap vermek zorunda değilim
Ebru Şallı'ya gelen eleştiriler kesilmeyince açtı ağzını yumdu gözünü: Kimseye hesap vermek zorunda değilim
Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ın lenfoma kanseri nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından eşi Uğur Akkuş ile moral tatiline çıkmış ancak tatil pozlarıyla eleştirilerin odağı haline gelmişti... Ebru Şallı'ya gelen eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince, sosyal medyadan cevap verdi. İşte detaylar...
17.08.2020 10:03
- Son Güncelleme: 17.08.2020 10:03
Ebru Şallı, önceki gün eşi Uğur Akkuş'un 36. yaş gününü kutladı. Birlikte verdikleri pozu paylaşıp "En mutlu yaşın olsun aşkım. Meleğimin uğuristanı" yazdı. 4 ay önce kaybettiği oğlu Pars'a 'meleğim' diyen Ebru Şallı'ya, eleştiri yağdı. Şallı'nın verdiği poz eleştirildi.
"KÖTÜ BİR ŞEY YAPMIYORUM"
Eleştirilere sessiz kalmayan Ebru Şallı, "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim.
"KAFALARINA SOKSUNLAR"
Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar." diye isyan etti.
OĞLUMUN VASYETİYDİ
Ebru Sallı benzer bir pozu geçen ay da sayfasında paylaşmıştı. Gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yapmıştı:
"Sosyal medya ölmemi istiyor. Pars'ın vasiyet' beni böyle görmekti. Yavrum 'Anne hep böyle güzel, genç bakımlı kal. Bana söz ver' demişti. Oğlumun isteğini yerine getiriyorum. Kötü yorum yapanları da Allah'a havale ediyorum. Ailem hep yanımda"