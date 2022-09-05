Ebru Şallı'nın oğluyla plaj pozu ortalığı salladı! 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'ı kaslı vücuduyla görenler: "Abla kardeş gibisiniz"
Ebru Şallı'nın oğluyla plaj pozu ortalığı salladı! 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'ı kaslı vücuduyla görenler yorum yağmuruna tuttu, anne oğul kısa sürede gündem olurken sosyal medyada, "Abla kardeş gibisiniz" yorumları havada uçuştu. Ünlü model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmiş, Ebru Şallı ise teselliyi büyük oğlu Beren'de bulmuştu...
05.09.2022 09:02 - Son Güncelleme: 05.09.2022 09:09
"ABLA KARDEŞ GİBİSİNİZ"
Ebru Şallı'nın oğluyla plaj pozu ortalığı salladı! 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'ı kaslı vücuduyla görenler yorum yağmuruna tuttu.