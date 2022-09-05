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Haberler Magazin Ebru Şallı'nın oğluyla plaj pozu ortalığı salladı! 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'ı kaslı vücuduyla görenler: "Abla kardeş gibisiniz"

Ebru Şallı'nın oğluyla plaj pozu ortalığı salladı! 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'ı kaslı vücuduyla görenler: "Abla kardeş gibisiniz"

Ebru Şallı'nın oğluyla plaj pozu ortalığı salladı! 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'ı kaslı vücuduyla görenler yorum yağmuruna tuttu, anne oğul kısa sürede gündem olurken sosyal medyada, "Abla kardeş gibisiniz" yorumları havada uçuştu. Ünlü model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmiş, Ebru Şallı ise teselliyi büyük oğlu Beren'de bulmuştu...

05.09.2022 09:02 - Son Güncelleme: 05.09.2022 09:09
Ebru Şallı’nın oğluyla plaj pozu ortalığı salladı! 18 yaşındaki oğlu Beren Tan’ı kaslı vücuduyla görenler: Abla kardeş gibisiniz

"ABLA KARDEŞ GİBİSİNİZ"

Ebru Şallı'nın oğluyla plaj pozu ortalığı salladı! 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'ı kaslı vücuduyla görenler yorum yağmuruna tuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şallı’nın oğluyla plaj pozu ortalığı salladı! 18 yaşındaki oğlu Beren Tan’ı kaslı vücuduyla görenler: Abla kardeş gibisiniz

"MANKEN GİBİ..."

Ebru Şallı küçük oğlunun kaybında teselliyi onda bulmuştu...

Ebru Şallı’nın oğluyla plaj pozu ortalığı salladı! 18 yaşındaki oğlu Beren Tan’ı kaslı vücuduyla görenler: Abla kardeş gibisiniz

Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren'i gören dönüp bir daha bakıyor...

Ebru Şallı’nın oğluyla plaj pozu ortalığı salladı! 18 yaşındaki oğlu Beren Tan’ı kaslı vücuduyla görenler: Abla kardeş gibisiniz

Evlat acısı yaşayan ve zor günler geçiren Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da buldu.

Ebru Şallı’nın oğluyla plaj pozu ortalığı salladı! 18 yaşındaki oğlu Beren Tan’ı kaslı vücuduyla görenler: Abla kardeş gibisiniz

9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma yüzünden kaybeden Ebru Şallı büyük oğlu Beren Tan'a sıkı sıkıya sarıldı.

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