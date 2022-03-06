Ebru Şallı'nın oğlu Beren'e bakın 18 yaşına girdi modellere taş çıkardı! Küçük oğlu Pars hayata veda etmişti Ebru büyük oğluna tutunuyor
Ebru Şallı'nın oğlu Beren'e bakın, 18 yaşına girdi modellere taş çıkardı! Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti. Şimdilerde teselliyi büyük oğlunda bulan ve hayata yeniden bağlanan Ebru Şallı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak, "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı, 18 yaşına basan büyük oğlu Beren'in doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. Oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaşan Şallı, takipçilerini hüzünlendirdi.
06.03.2022 17:29 - Son Güncelleme: 06.03.2022 17:40
"BEROM HANGİ ARA BÜYÜDÜN SEN"
Ebru Şallı'nın oğlu Beren'e bakın 18 yaşına girdi modellere taş çıkardı! Küçük oğlu Pars hayata veda etmişti Ebru Şallı büyük oğluna tutunuyor...
Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan küçüğü Pars'ı acı bi şekilde kaybetmesinin ardından hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.