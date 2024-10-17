Ebru Şallı’nın oğlu 20’lik delikanlı oldu! Anne-oğul paylaşımı geldi! İlk yorumlar Demet Şener ve Çağla Şıkel’den!
Ebru Şallı sosyal medya hesabında Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan'la bir paylaşımda bulundu. Oğluyla Barcelona'da verdiği pozu yayınlayan Şallı, sosyal medyayı salladı. Ünlü mankenin yayınladığı fotoğraflara ilk yorumlar meslektaşları Demet Şener ve Çağla Şıkel'den gelirken Beren'in son hali hayran bıraktı.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 15:36Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 15:36