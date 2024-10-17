PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Ebru Şallı’nın oğlu 20’lik delikanlı oldu! Anne-oğul paylaşımı geldi! İlk yorumlar Demet Şener ve Çağla Şıkel’den!

Ebru Şallı sosyal medya hesabında Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan'la bir paylaşımda bulundu. Oğluyla Barcelona'da verdiği pozu yayınlayan Şallı, sosyal medyayı salladı. Ünlü mankenin yayınladığı fotoğraflara ilk yorumlar meslektaşları Demet Şener ve Çağla Şıkel'den gelirken Beren'in son hali hayran bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 15:36 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 15:36
Ebru Şallı’nın oğlu 20’lik delikanlı oldu! Anne-oğul paylaşımı geldi! İlk yorumlar Demet Şener ve Çağla Şıkel’den!

Ebru Şallı'nın 2002 yılında nikah masasına oturduğu Harun Tan ile yaptığı evlilikten Beren ve Pars adlarında iki oğlu oldu.

Ebru Şallı’nın oğlu 20’lik delikanlı oldu! Anne-oğul paylaşımı geldi! İlk yorumlar Demet Şener ve Çağla Şıkel’den!

2013 yılında evliliği biten Ebru Şallı, 2020'de küçük oğlu Pars'ı lenfoma sebebiyle 10 yaşındayken toprağa verdi.

Ebru Şallı’nın oğlu 20’lik delikanlı oldu! Anne-oğul paylaşımı geldi! İlk yorumlar Demet Şener ve Çağla Şıkel’den!

Oldukça zor günler geçiren ve yaşadığı büyük acı sonrası bütün ilgisini büyük oğlu Beren Tan'a yönlendiren ünlü isim, sosyal medya hesabında ilk göz ağrısıyla paylaşımda bulundu.

SON DAKİKA