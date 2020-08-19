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Ebru Şallı'nın Hz.Muhammed'in hadisiyle paylaştığı dekolteli fotoğraf tepki aldı: Konuyla alakasını çözmeye çalışıyorum

Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ın lenfoma kanseri nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından eşi Uğur Akkuş ile moral tatiline çıkmış ancak tatil pozlarıyla eleştirilerin odağı haline gelmişti. Eşiyle tatiline devam edem eden Ebru Şallı'nın önceki gün paylaştığı fotoğraf yine sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi. Nedeni ise Ebru Şallı'nın dekolteli fotoğrafının altına Hz. Muhammed'in hadisini yazmasıydı.

19.08.2020 14:50 - Son Güncelleme: 19.08.2020 14:54
Ebru Şallı'nın Hz.Muhammed'in hadisiyle paylaştığı dekolteli fotoğraf tepki aldı: Konuyla alakasını çözmeye çalışıyorum

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş, Akkuş'un ilk evliliğinden olan çocukları ve oğlu Beren ile çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor.

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Ebru Şallı'nın Hz.Muhammed'in hadisiyle paylaştığı dekolteli fotoğraf tepki aldı: Konuyla alakasını çözmeye çalışıyorum

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, büyük üzüntü yaşamış ve dış dünyayla bağlarını koparmıştı. Eşi ile birlikte Bodrum'da moral tatili yapıp normal hayata dönmeye çalışan Şallı'dan aşk paylaşımı geldi.

Ebru Şallı'nın Hz.Muhammed'in hadisiyle paylaştığı dekolteli fotoğraf tepki aldı: Konuyla alakasını çözmeye çalışıyorum

Şallı, eşiyle birlikte yer aldığı romantik karesini "Saf aşk" notu ile Instagram'da paylaştı...

Ebru Şallı'nın Hz.Muhammed'in hadisiyle paylaştığı dekolteli fotoğraf tepki aldı: Konuyla alakasını çözmeye çalışıyorum

TARTIŞMALARA NEDEN FOTOĞRAF

Göğüs dekolteli bir fotoğrafını yayınlayan Ebru Şallı, "Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin, vazgeçmeyin. (Hz. Muhammed)" yazdı.

Ebru Şallı'nın Hz.Muhammed'in hadisiyle paylaştığı dekolteli fotoğraf tepki aldı: Konuyla alakasını çözmeye çalışıyorum

'Dekolteli bir fotoğrafla bu hadis ne alaka? Ayıp değil mi?', 'Konuyla alakasını çözmeye çalışıyorum' diye yoğun eleştiri alan Şallı, fotoğrafını yorumlara kapattı.

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