Haberler Galeri Magazin Ebru Şallı'nın Hz.Muhammed'in hadisiyle paylaştığı dekolteli fotoğraf tepki aldı: Konuyla alakasını çözmeye çalışıyorum

Ebru Şallı'nın Hz.Muhammed'in hadisiyle paylaştığı dekolteli fotoğraf tepki aldı: Konuyla alakasını çözmeye çalışıyorum

Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ın lenfoma kanseri nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından eşi Uğur Akkuş ile moral tatiline çıkmış ancak tatil pozlarıyla eleştirilerin odağı haline gelmişti. Eşiyle tatiline devam edem eden Ebru Şallı'nın önceki gün paylaştığı fotoğraf yine sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi. Nedeni ise Ebru Şallı'nın dekolteli fotoğrafının altına Hz. Muhammed'in hadisini yazmasıydı.

19.08.2020 14:50 - Son Güncelleme: 19.08.2020 14:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





