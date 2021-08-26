Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un eski eşinden olay poz! Gonca Derin bikini bölgesine dövme yaptırdı fotoğrafı gören şaştı kaldı

Eski eşiyle daha öncesinde de problemleri olduğunu belirten Gonca Akkuş, 'Büyük bir şok yaşadım. Serumla ayaktayım. Teknedeki hallerini gördünüz boşanacağım. Geçen sene bu zamanlar darptan dolayı boşanma davası açmıştım. Kendisinin öfke kontrol problemi var. Bana tedavi olacağını ve bir daha yapmayacağını söylediği için affettim ve barıştık…' demişti