Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşinden olay poz! Gonca Derin bikini bölgesine dövme yaptırdı fotoğrafı gören şaştı kaldı
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşinden olay poz! Gonca Derin bikini bölgesine dövme yaptırdı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı gören şaştı kaldı. 2018 yılında Uğur Akkuş'la olaylı boşanma davasıyla gündeme gelen ve bir dönem magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gonca Derin, bikini bölgesine yaptırdığı dövme ile gündeme bomba gibi düştü. Birçok takipçisi Derin'e dövmeyi sordu. Derin, bir takipçisinin, "Dövme yeni mi? Güzel görünüyor. Kalıcı dövme mi?" sorusuna, "Evet kalıcı ama henüz hatları yapıldı içi boyanacak" cevabını verdi. İşte Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşinin herkesi şoke eden o pozu...
UĞUR AKKUŞ'UN ESKİ EŞİNDEN OLAY POZ!
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşi olan Gonca Derin bikini bölgesine dövme yaptırdı, fotoğrafı gören şaştı kaldı.
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'in Instagram'dan paylaşımı dikkat çekti. Derin, bikinili yayınladığı karesinde yaptırdığı dövme dikkat çekti. Derin'in bikini bölgesine yeni kartal dövmesi yaptırdı. Derin'in temmuz ayında paylaştığı bikinili karelerinde dövmesinin olmadığı görüldü.
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, yatırım danışmanlığı yapıyor. İki çocuk babası olan Uğur Akkuş, Gonca Derin Akkuş ile 2018 yılının mayıs ayında boşandı. Ancak Ebru Şallı-Uğur Akkuş'un el ele çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Gonca Derin Akkuş'un 10 yıllık evliliğini bitirdi.
Eski eşiyle daha öncesinde de problemleri olduğunu belirten Gonca Akkuş, 'Büyük bir şok yaşadım. Serumla ayaktayım. Teknedeki hallerini gördünüz boşanacağım. Geçen sene bu zamanlar darptan dolayı boşanma davası açmıştım. Kendisinin öfke kontrol problemi var. Bana tedavi olacağını ve bir daha yapmayacağını söylediği için affettim ve barıştık…' demişti