Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren modellere taş çıkardı! Küçük oğlunun ölümünün ardından teselliyi Beren'de bulmuştu...
Ebru Şallı'nın oğlu Beren modellere taş çıkardı, sosyal medya onu konuşuyor! Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Acı olayın ardından Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da bulmuştu. Uzun bir süre içine kapanan Şallı, hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren'i görenler hayran kaldı. Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı'nın 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşımları büyük ilgi gördü. İşte Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan...
Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren modellere taş çıkardı! Küçük oğlunun ölümünün ardından teselliyi Beren'de bulmuştu... Evlat acısı yaşayan ve zor günler geçiren Ebru Şallı'nın büyük oğlu sosyal medya gündeminde.
Ebru Şallı 15 Ocak 1977 yılında dünyaya geldi. Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.
10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma yüzünden kaybeden Ebru Şallı büyük oğlu Beren Tan'a sıkı sıkıya sarıldı.
Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan küçüğü Pars'ı çok acı bi şekilde kaybetmesinin ardından hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışan Ebru Şallı paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.
Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı'nın 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşımları büyük ilgi görüyor.