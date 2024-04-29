Ebru Şallı’nın “Berom” diye seslendiği oğluna bakın! Annesinin boyunu geçti! Son haline ünlüler kayıtsız kalmadı: Demet Şener, Esra Erol...

Uğur Akkuş ile 2019 yılında dünyaevine giren ünlü model Ebru Şallı, ilk eşi Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan'la sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Anne-oğul paylaşımı yapan Ebru Şallı'nın yayınladığı pozlar, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Annesinin boyunu geçen Beren Tan, son haliyle şaşkına çevirirken yakışıklılığıyla bir kez daha hayran bıraktı. Demet Şener, Esra Erol gibi ünlü isimler ise paylaşıma kayıtsız kalmadı.
Uğur Akkuş ile 2019 yılında evlenen Ebru Şallı, sosyal medya hesabından Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile yeni bir paylaşımda bulundu.
Anne-oğul paylaşımı yapan Ebru Şallı'nın yayınladığı pozlar, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Nazarlanacak yakışıklı maşallah", "Abla-kardeş gibisiniz", "Koca delikanlı olmuş" yorumlarında bulundu.