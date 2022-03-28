Ebru Şallı’nın ayakları yerden kesildi! Çöl pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi! Uğur Akkuş’un biricik eşine bakın yaktı kavurdu

Ancak Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan tüm bunları yalanlayan bir paylaşım geldi. Daha önce Uğur Akkuş'un kızının 9 yaş doğum gününden samimi görüntüler paylaşan ünlü çift şimdi de tatil paylaşımında bulundu. Ebru Şallı Instagram hesabından eşi ile Dubai tatiline çıktığını duyurdu.