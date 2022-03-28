Ebru Şallı'nın ayakları yerden kesildi! Çöl pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi! Uğur Akkuş'un biricik eşine bakın yaktı kavurdu
Ebru Şallı'nın ayakları yerden kesildi! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un boşanacakları haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak Şallı, eşi Uğur Akkuş ile pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayarak iddialara son noktayı koymuştu. Şimdilerde Dubai'de tatil yapan ikiliden Ebru Şallı, bu kez pozlarıyla gündeme geldi. Çölde verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayan Şallı'nın fit hali çok konuşuldu. Sadece göğüslerini kapatan dekolteli büstiyeri ve taytıyla poz veren Şallı, paylaşımının altına ise "Çölde ayaklarım yerden kesildi" notunu ekledi. İşte o pozlar...
28.03.2022 21:17 - Son Güncelleme: 28.03.2022 21:17
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un boşanacakları haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uğur Akkuş'un maddi zorluklar yaşadığı iddia edilmiş ve Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı için hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.
Ancak Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan tüm bunları yalanlayan bir paylaşım geldi. Daha önce Uğur Akkuş'un kızının 9 yaş doğum gününden samimi görüntüler paylaşan ünlü çift şimdi de tatil paylaşımında bulundu. Ebru Şallı Instagram hesabından eşi ile Dubai tatiline çıktığını duyurdu.