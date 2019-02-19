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Ebru Şallı'dan yine olay yaratacak sözler: Bir de ters çevirip...

Manken Ebru Şallı'nın photoshop yapıp paylaştığı fotoğrafları malumunuz. Geçtiğimiz günlerde bunlara bir yenisi daha eklendi. Pilates yaptığı fotoğrafta belini yamultan Ebru Şallı'nın fotoğrafı gözlerden kaçmayınca, sosyal medyanın en çok konuştuğu fotoğraflardan biri haline geldi. Ebru Şallı bu kez sessizliğini bozdu ve yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Photoshop ile fotoğraflarını mahveden tek ünlü sadece Ebru Şallı değil...

19.02.2019 13:33 - Son Güncelleme: 19.02.2019 13:33
Ebru Şallı'dan yine olay yaratacak sözler 'Bir de ters çevirip...'

Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden paylaştığı Photoshoplu fotoğraflarıyla çok konuşulan Ebru Şallı'dan, yine sosyal medya üzerinden yanıt geldi.

Ebru Şallı'dan yine olay yaratacak sözler 'Bir de ters çevirip...'

SEREN SERENGİL YİNE YAPTI YAPACAĞINI!

Seren Serengil eşi Yaşar İpek ile Amsterdam'a gitti. Seren Serengil, çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

Ebru Şallı'dan yine olay yaratacak sözler 'Bir de ters çevirip...'

Yaşar İpek'in yüzündeki farklılık takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ebru Şallı'dan yine olay yaratacak sözler 'Bir de ters çevirip...'

Fotoğrafta Yaşar İpek'in gözlüğü şekil değiştirmiş, dudaklarının yarısı yok olmuş ve yüzünde bulur kullanılmıştı...

Ebru Şallı'dan yine olay yaratacak sözler 'Bir de ters çevirip...'

Sosyal medyada Seren Serengil'in paylaşımı için 'Seren neden bunu yaptın', 'Yaşar'a ne olmuş' 'Beyefendi tanıdık biri mi?' yorumları yapıldı...

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