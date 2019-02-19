Ebru Şallı'dan yine olay yaratacak sözler: Bir de ters çevirip...
Manken Ebru Şallı'nın photoshop yapıp paylaştığı fotoğrafları malumunuz. Geçtiğimiz günlerde bunlara bir yenisi daha eklendi. Pilates yaptığı fotoğrafta belini yamultan Ebru Şallı'nın fotoğrafı gözlerden kaçmayınca, sosyal medyanın en çok konuştuğu fotoğraflardan biri haline geldi. Ebru Şallı bu kez sessizliğini bozdu ve yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Photoshop ile fotoğraflarını mahveden tek ünlü sadece Ebru Şallı değil...
19.02.2019 13:33
- Son Güncelleme: 19.02.2019 13:33
DİĞER GALERİLER