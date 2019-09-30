Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Uğur bana çok tatlı bir evlilik sözleşmesi imzalattı
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Ataşehir'de bir AVM'de kadınlara yönelik bir organizasyona, çiçeği burnunda gelin Ebru Şallı konuk oldu. Şallı'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Uğur Akkuş'un düğün öncesi kendisinden evlilik sözleşmesi istediğini söyleyen Şallı, "Benim tarafımdan bir talep olmadı ama Uğur bana bir sözleşme sundu. Ben de imzaladım" dedi.
30.09.2019 11:38
- Son Güncelleme: 30.09.2019 11:38
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