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Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş teknede aşka geldi birbirlerine öpücükler kondurdular! Tatil bahane romantizm şahane

Sevilen oyuncu Burcu Özberk, başrol oynadığı dizisinin setine bayram vesilesiyle kısa bir ara verdi. Tatilde çektiği bikinili fotoğraflar ise sosyal medyayı salladı. Tatil boyunca sık sık paylaşım yapan Burcu Özberk, son olarak tatilinin son gününe dair detayları içeren fotoğraflar paylaştı.

26.07.2021 10:27 - Son Güncelleme: 26.07.2021 10:27
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş teknede aşka geldi birbirlerine öpücükler kondurdular! Tatil bahane romantizm şahane

ABD'den döndükten sonra soluğu Bodrum'da alan Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti, tekne tatillerini sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş teknede aşka geldi birbirlerine öpücükler kondurdular! Tatil bahane romantizm şahane

Önceki gün teknede görüntülenen 44 yaşındaki Şallı, yarı yaşındakilere taş çıkartan kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş teknede aşka geldi birbirlerine öpücükler kondurdular! Tatil bahane romantizm şahane

Sağlık beslenme ve spor tutkusuyla tanınan eski manken Ebru Şallı, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünyaevine girdiği Uğur Akkuş ile birlikte Bodrum'da objektiflere takıldı.

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş teknede aşka geldi birbirlerine öpücükler kondurdular! Tatil bahane romantizm şahane

Akşam saatlerinde keyif yaptıkları teknenin arka kısmına geçen ünlü çift, aşka gelerek birbirlerine sarılıp öpücükler kondurdu.

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş teknede aşka geldi birbirlerine öpücükler kondurdular! Tatil bahane romantizm şahane

GÜN BATIMINI İZLEDİLER
Beraber gün batımını izleyen ikiliden Şallı, eşinin dizine uzandı. Saatler sonra gün batımı keyfini bitiren Şallı ve Akkuş, birbirlerini yıkayıp teknenin iç kısmına geçti.