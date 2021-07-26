Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş teknede aşka geldi birbirlerine öpücükler kondurdular! Tatil bahane romantizm şahane
Sevilen oyuncu Burcu Özberk, başrol oynadığı dizisinin setine bayram vesilesiyle kısa bir ara verdi. Tatilde çektiği bikinili fotoğraflar ise sosyal medyayı salladı. Tatil boyunca sık sık paylaşım yapan Burcu Özberk, son olarak tatilinin son gününe dair detayları içeren fotoğraflar paylaştı.
26.07.2021 10:27
- Son Güncelleme: 26.07.2021 10:27
ABD'den döndükten sonra soluğu Bodrum'da alan Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti, tekne tatillerini sürdürüyor.
Sağlık beslenme ve spor tutkusuyla tanınan eski manken Ebru Şallı, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünyaevine girdiği Uğur Akkuş ile birlikte Bodrum'da objektiflere takıldı.