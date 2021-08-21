Ebru Şallı ile Uğur Akkuş denizin ortasında aşka geldi! Deniz yatağında verdikleri poz olay oldu Ebru’nun siyah mayokinisi...
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş denizin ortasında aşka geldi! Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı, karpuz desenli deniz yatağı üzerinde verdiği cesur pozları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şallı, Instagram'ın hikaye kısmında ise aynı deniz yatağında eşi Uğur Akkuş ile verdiği samimi pozu paylaştı. Şallı'nın cesur pozları kısa sürede binlerce beğeni alırken eşi ile yaptığı paylaşım 'Ebru denizde aşka geldi' dedirtti. İşte Ebru Şallı'nın o paylaşımları...
21.08.2021 22:07
- Son Güncelleme: 21.08.2021 22:07
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi.
Siyah-beyaz mayokinisi ile objektif karşısına geçen Ebru Şallı'nın fit hali de dikkatlerden kaçmadı.