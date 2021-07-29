Ebru Şallı iddialı paylaşımlarda sınır tanımıyor! Önce bikiniyle objektif karşısına geçti sonra sütyensiz pozunu yayınladı
Ebru Şallı iddialı paylaşımlarda sınır tanımıyor! Eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran Ebru Şallı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. 44 yaşındaki Şallı, leopar desenli bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Bikinili pozuyla sosyal medyaya damga vuran Şallı, ardından yaptığı sütyensiz paylaşımıyla da çok konuşuldu. Art arda cüretkar pozlarını yayınlayan eski manken, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Ebru Şallı'nın çok konuşulan o pozları...
29.07.2021 19:58
- Son Güncelleme: 29.07.2021 19:58
Eşi Uğur Akkuş ile bir süre önce tatile çıkan Ebru Şallı, bu süreçte yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.